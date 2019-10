SVT-serie spelas in på Karlskronas gator

Foto: Thomas Törnqvist

Igår kväll var man och spelade in på allsvenska hockeymatchen KHK-Västerås.

Under torsdagen var det dags för gatumiljö på Trossö för SVT:s ungdomsserie ”Eagles”.

Från hockey till en dag på stan – SVT: andra säsong av ungdomsserien ”Eagles” spelas just nu in i Blekinge och under tre dagar har man varit i Karlskrona för att spela in diverse scener.

Stadsflanörerna och lunchätarna fick under torsdagen gå i viss närkamp med ett stort inspelningsteam när det var dags för att göra ytterligare klipp till den populära SVT-serien som hade premiär av första säsongen den 9 mars.