Sydöstran tar tempen på valspurten i ”Valbyn”

Foto: Mattias Mattisson

I morgon är det tänkt att valtemperaturen ska kulminera bland valstugorna på Stortorget – med gräddtårta, valfläsk och en centerpartistisk surpris. Och en sista fajt om de ännu villrådiga väljarna.

– Vi kör ända in i kaklet, pustar funktionären Johan von Reis – som kallt räknar med att hans C ska fyrdubbla sina röster från valet 2014 på söndag...

De flesta funktionärerna i ”Valbyn” är eniga om att det varit ett bra tryck utanför stugorna i den här valrörelsen, men att det blivit lite mer avslaget just den senaste veckan.

– Mest skolbarn, men det är samtidigt kul; de är så nyfikna, och ställer också lite oväntade och kluriga frågor, berättar KD:s Thobias Jemjeby.

– Ovanligt många tycks också ha förtidsröstat den här gången, nickar Bosse Blomqvist, S.

Och just en av dem som gjort just så är Anneli Helmersson från Holmsjö.

– Jag röstar inte likadant i det här valet som jag gjorde i förra, och heller inte på samma parti i riksdagsvalet som lokalt, anförtror hon.

– Jag vill ha vuxna människor i en regering, inte en drös politiker som under hela valrörelsen bara letat fel hos de andra, i stället för att prata om sina egna visioner. Men det har varit mycket svårt att bestämma sig, suckar hon.

Foto: Mattias Mattisson

Lotta Antman i SD-stugan är inställd på en hektisk lördag, och valspurt. Med popcorn och korv. Attityderna mot partiet har förändrats högst påtagligt sedan det förra valet, och hon tror på mycket vind i ryggen på söndag.

I Vänsterns stuga, där man pratat mycket skola och omsorg den här veckan, utlovar man partiprofilen Günter Dessins traditionella, välstekta valfläsk i dag; trots att ”vår politiska hållning ju betydligt mer lutar åt det vegetariska”.

Och i MP:s boning i stugan intill gör just detta att man håller fast vid kaffet och äpplena. I ett hållbart tänkande ingår inte papperstallrikar och plastbestick. Här har det förstås talats mycket miljö, och grön samhällsbyggnad.

I S-stugan har det pratats ”om det mesta, och lite till”, och lokalt har avgiftsfri kollektivtrafik blivit en riktig snackis. Lördagsmenyn kan möjligen bli ”ännu fler gröna äpplen”...

– Vi har bjussat på hembakat och tårta mest hela tiden, och det blir förstås något smarrigt även i valspurten, utlovar Sophia Ahlin, M. Som noterat många frågor om speciellt skola, och trygghet.

I grannstugan, hos C, uppger sig Johan von Reis ha haft fullt schå under alla sina pass, och att det varit en strykande åtgång på hans tomater och smörgåskrasse. – Jag har pratat väldigt mycket med villrådiga förstagångsväljare, och mycket om mjuka värden, berättar han – och avslöjar också att C i Karlskrona tänkt avsluta valrörelsen i morgon med en riktig smakrik överraskning.

– Hoppas bara det blir av, garderar han sig.

Foto: Mattias Mattisson

Hos Liberalerna blir det i varje fall gräddtårta, och där har en av de återkommande, lokala huvudfrågorna varit valfrihet i omsorgen, berättar man.

Hemtjänst och annan äldreomsorg har det också diskuterats mycket hos KD, liksom E-22:ans nya sträckning. Det har serverats mycket korv och kaffe – och så godis förstås. Till alla besökande skolbarns stora förtjusning...

Foto: Mattias Mattisson

Hur tror till sist funktionärerna själva det går på söndag; hur många procent kniper deras parti i riksdagsvalet?

* 22,50 - Lotta Antman, SD

* 10,50 – Olle Wahllöf, V

* 8,00 – Madeleine Norman, MP

* 26,00 – Bosse Blomqvist, S

* 24,80 – Camilla Brunsberg, M

* 7,20 – Inga-Lena Fischer, L

* 5,50 – Thobias Jemjeby, KD

* 25,00 – Johan von Reis, C

Med andra ord 130 procent, redan före några procents avdrag för Fi och andra partier – vilket tyder på att en och annan partiarbetare i Karlskrona nog kommer att vakna rätt besviken på måndag...

Foto: Mattias Mattisson

Foto: Mattias Mattisson

Foto: Mattias Mattisson

Foto: Mattias Mattisson

Foto: Mattias Mattisson

Foto: Mattias Mattisson

Foto: Mattias Mattisson

Foto: Mattias Mattisson

Foto: Mattias Mattisson