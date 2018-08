Foto: Andreas Blomlöf

En 338-åring firades i fredags. Carlscrona Rediviva höll tacktal till stadens grundare Kung Karl XI samt marknadsförde den världsarvsfestival som anordnas i höst.

Medlemmar i 1700-talsföreningen Carlsrona Rediviva tågade vid 12-tiden från Fredrikskyrkan fram till statyn av kung Karl XI. Det uppmärksammades av folk på Stortorget som började mobilfota det utklädda sällskapet och samlas för att se vad som var på gång.

Vid statyn höll föreningens ordförande Åke Anderson ett cirka tio minuter långt tacktal till den forne konungen. I fredags var det nämligen på dagen 338 år sedan Karl XI i ett privilegiebrev formellt gav den då nya örlogsstaden dess rättigheter.

Foto: Andreas Blomlöf

Carlscrona Rediviva menar att denna privilegiedag fallit i glömska och föreningen vill därför göra det till årlig tradition med manifestationer vid olika byggnader eller monument just den 10 augusti.

Under talet tog Åke Andersson även upp att det är 20 år sedan Karlskrona skrevs in på UNESCO:s lista över världsarv. Detta jubileum kommer firas med en fem dagar lång festival under sista veckan i oktober, vilket han passade på att informera om.

Karlskronabon Inga Flyborg fanns på plats vid statyn i fredags.

– Jag tycker det var bra, och passande att det var just Carlscrona Rediviva som höll talet, sade hon.