Temat för årets filmfestival i Karlskrona klart

Foto: Mattias Mattisson

Nu står det klart vad det blir för tema på Carl international film festival i Karlskrona i år.

Kort och gott, Tyskland.

Årets upplaga av festivalen, som är den tredje i ordningen, hålls mellan den 23 och 28 augusti.

Och i år ligger fokus på tyska filmer.

– Tyskland är en av de mest produktiva, mångfacetterade och inflytelserika filmindustrierna i Östersjöregionen, och en kärna i den europeiska filmkulturen. Vi är enormt glada över att presentera de första delarna av årets landsfokus, som sker i samarbete med Goethe-Institutet och Tysklands ambassad i Sverige, säger Henrik JP Åkesson, festivalchef.

På måndagen avslöjade festivalledningen fem tyska långfilmer som visas under årets festival. Fyra av dem visas för allra första gången i Karlskrona.

Det handlar om seriemördarsagan The Golden Glove, romantiska fängelsedramat Jibril, historiska porträttet Sealed lips och poetiska komedin The bra. Postmoderna komiska sagan Aren't you happy? har inte premiär i Sverige men visas också under filmfestivalen.

– Ambitionen är att programmet ska spegla den samtida tyska filmen. Bland filmerna finner vi skilda genrer och grepp där vi möter aktuella berättelser och utmanande perspektiv från både mästare och nya röster, som inte bara visar upp mångfalden inom tysk film utan också berättar något om Tyskland idag, säger Josef Kullengård, programchef för film på festivalen.