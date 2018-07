För någon vecka sedan bröt sig någon in i cafédelen av Sturkö kvarn, och stal med sig en dagskassa. I lördags morse upptäckte personal att någon återigen brutit sig in i kvarnen, via ett krossat fönster i en dörr. Även den här gången har kassaapparaten brutits upp, men vis av skadan från det förra inbrottet förvaras inte längre några kontanter på caféet, vilket nu alltså också tjuven fick erfara.