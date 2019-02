Tjuvar greps efter restauranginbrott

Två män i 20-årsåldern greps efter ett inbrott under natten till torsdagen. Det var från en restaurang i centrala Karlskrona som de ska ha stulit kontanter genom att bryta sig in genom en ruta de krossat. Den ene mannen släpptes under torsdagskvällen, den andre under fredagen, men båda är fortfarande misstänkta för stöld genom inbrott.