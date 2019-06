Foto: BERTIL ERICSON

En 25-årig man stal en cider och en flaska gin från förrådet på puben Stars and stripes i Karlskrona under natten till torsdag.

Det var runt midnatt under natten mot torsdag som mannen helt fräckt gick in i Stars and stripes förråd och snodde med sig en cider och en flaska gin. Han gick sedan ut på bakgården och började dricka cidern, innan han togs på bar gärning av en i personalen.

Cidern och ginflaskan som stals är värda drygt 1 600 kronor och mannen misstänks nu för stöld.