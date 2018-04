Trafikkaos att vänta vid vägbygge av ny E22

Om två år kan arbetet med den nya E22 mellan Lösen och Jämjö inledas.

Bygget kommer att ta tre år – vilket får stora konsekvenser på trafikföring och för de som bor längs sträckan.

Tidigast år 2020 är planen att bygget med den nya E22 mellan Lösen och Jämjö för 720 miljoner kronor kan inledas.

Det blir den största infrastruktursatsningen genom tiderna i Karlskrona kommun när 15 kilometer ny motorväg ska byggas för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på sträckan.

Enligt Trafikverkets vägplan beräknas bygget av den nya vägen pågå i tre år – vilket betyder att infrastrukturprojektet kan stå klart 2023.

Nästan 13 000 fordon passerar längs sträckan varje dag och under byggtiden kommer det att bli stora konsekvenser på trafiken.

Trafikverket skriver i vägplanen att möjligheterna till omledning av trafiken längs den aktuella sträckan av E22 är kraftigt begränsade.

På sträckan mellan Lyckebyån och den nya trafikplatsen i Lösen, som ska breddas till 2+2-väg, kommer de två körfälten i norr att användas av förbipasserande trafik.

Under bygget av den nya trafikplatsen i Lösen föreslås biltrafiken ledas om via en provisorisk väg söder om trafikplatsen med anslutning till lokalvägen förbi Lösens kyrka. Det kan också bli aktuellt att leda om trafiken via Lyckeby tätort.

Mellan Lösen och Ramdala byggs E22 ut i befintlig sträckning, vilket kommer att påverka biltrafiken i stor omfattning.

På den sträckan är planen att först bygga lokalvägen som byggs vid sidan av den nya motorvägen – den vägen kommer sedan att användas som omledningsväg under bygget av den nya E22.

Men det kommer att vara hastighetsbegränsningar på omledningsvägen vilket tidvis skapar begränsad framkomlighet och längre restider.

Trafikplatserna vid Torstäva och Ramdala kan till stora delar byggas utan att biltrafiken påverkas.

Men på sträckan Torstäva-Ramdala kan det även bli aktuellt med omledning av trafiken via Gängletorp och Säby under vissa perioder.

Foto: Johan Svensson

På sträckan Ramdala-Norra Binga, där E22 byggs ut i ny sträckning, bedöms en stor del av byggnationen kunna ske utan att biltrafiken påverkas.

Byggarbetena är som mest omfattande intill trafikplatserna och där kan de boende bli extra utsatta för störningar.

Andra störningar i människors boendemiljö är till exempel damning och nedsmutsning i samband med arbetena, i synnerhet där bostäder ligger tätt intill vägen.

En eventuell omledning av trafiken genom Lyckeby eller via väg 738 och väg 737 medför ökade störningar för de som bor utmed dessa vägar i form av en ökad barriäreffekt och ökat vägtrafikbuller.