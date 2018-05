Tre träskulpturer föreställande papegojor hör till bytet vid ett fritidshusinbrott på Sturkö. Dessutom stals en verktygslåda, en lykta och en radio. Tjuven tog sig in i huset via ett krossat fönster – och det är också genom ett fönster tjuven tagit sig in i ett fritidshus i Milasten utanför Fågelmara. Inbrottet polisanmäldes i går, och det enda som tycks ha stulits är en högtryckstvätt.