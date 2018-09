Tredje Campusfestivalen har vuxit

Foto: Menno Van Der Veen/MNO Photo

För tredje året i rad anordnas i helgen Campusfestivalen på BTH, dit även allmänheten är inbjuden.

Nytt för i år är att festivalen pågår i två dagar, i stället för en som det varit tidigare.

– Vi slår på stort denna gången, och det är lite med anledning av att den tidigare rektorn Anders Hederstierna slutat. Först blir det lite personalfest med avtackning under fredagseftermiddagen, och på kvällen kommer studenterna in. Sedan kör vi vidare under lördagskvällen, säger Julia Elmhammar, ordförande i Blekinge studentkår.

Annars kommer tidigare gäster att känna igen Campusfestivalen med sin specialbyggda scen precis utanför högskolan och dansmusik.

I år har man också satsat extra på att försöka locka studenterna i Karlshamn genom att köra med bussar mellan de båda städerna.

Även allmänheten är välkommen och förra året kom uppemot 700 personer till Campusfestivalen.