Tung SD-politiker i sexköpsutredning

– Oerhört omdömeslöst, men inget olagligt har vad jag förstår skett – och man kanske också ska ha i åtanke att det här utspelades för drygt fem år sedan, då jag inte ens tror han var medlem.

En tung SD-politiker i länet, med uppdrag såväl i socialnämnd som tingsrätt, har figurerat i en polisutredning kring sexköp.

Det avslöjar SVT Blekinge Nyheter.

Politikern i fråga klev 2012 rakt in i en pågående spaningsinsats. Polisen, som just då höll på att nysta i en förmodat omfattande kopplerihärva, bedrev spaning mot ett hotell i Stockholm, där politikern just då befann sig på en tjänsteresa.

Plötsligt dök han upp i foajén med en känd prostituerad, som han tog med upp på sitt rum.

Efter ungefär en timme kom kvinnan ut igen, och hon medgav i ett senare förhör att hon tagit emot 1 500 kronor av politikern.

Politikern delgavs misstanke om köp av sexuell tjänst, och det framkom också i den senare förundersökningen att han just före mötet med kvinnan googlat på ”escort”.

Men han nekade själv bestämt till att ha haft sex med kvinnan. I förhören uppgav han att han bara hade behövt en människa att prata med, och att han då kommit i kontakt med kvinnan över nätet, när han googlat på bilmärket Ford Escort.

De hade visserligen rört vid varandra på hotellrummet, men han hade varit för nervös för någonting mer.

Och mer än så ansåg sig åklagaren heller inte kunna styrka, varför ärendet så småningom skrevs av.

– Och han har alltid varit som en öppen bok, så jag tror honom fullt ut. Han har inte gjort något olagligt, menar SD:s gruppledare i länet, Björn T Nurhadi i en kommentar till Sydöstran.

Nurhadi har bara haft en kortare kontakt med sin medlem, och om två veckor ska frågan om det inträffade tas upp vid nästa inplanerade styrelsemöte, just utifrån politikerns tunga uppdrag.

– Men jag har inte bett honom ta någon time-out, och heller inte kallat till extramöte. Här handlar det om en fem år gammal incident, och mycket kan ha varit annorlunda då, inte minst med hans politiska engagemang, säger Björn T Nurhadi i sin kommentar.

– Fast visst måste jag tillstå att handlingen hursomhelst var mycket omdömeslös. Jag kan förstå om det sticker i ögonen. Men jag kan ge många exempel på politiker i länet som allt emellanåt tappar omdömet.

– Jag utgår ifrån att vi får veta allt vid mötet.

Sydöstran har försökt nå politikern själv, utan framgång. Hans kommentar till SVT Blekinge är kort: – Jag vet inte vad ni pratar om.

Något ”allvarligt samtal” med chefen för Blekinge Tingsrätt är inte aktuellt. – Vederbörande är inte dömd, och vi är ingen moralisk institution på det sättet. En nämndeman kan stängas av under en förundersökning, och entledigas vid en fällande dom om brottet är grovt eller på andra sätt strider mot våra värdegrunder, säger lagman Dan Sjåstad till Sydöstran.

– Sedan är det en helt annan sak om personen själv tar något slags moraliskt ansvar, och lämnar uppdraget.