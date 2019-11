Ung tjej hotades med våld från kapat konto

En ung tjej hemmahörande i Karlskrona kommun kontaktades sent i måndags kväll via Snapchat av en person som utgav sig för att vara någon som hon kände sedan tidigare. Denna person ska ha uppmanat flickan, som är under 15 år gammal, att göra något som hon inte ville ställa upp på. När hon sa nej ska hon ha hotats med stryk.

Händelsen har nu polisanmälts som olaga hot.

Den person från vars Snapchatkonto meddelandena har skickats säger sig inte känna till hoten och har själv gjort en anmält om att dennes konto har kapats.