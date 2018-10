Unikt skolbesök från Sydafrika

Foto: Mattias Mattisson

Pedagoger från Rödebyskolan har åkt på besök till Sydafrika och skolorna har haft kontakt genom internet.

I dag fick eleverna äntligen träffa varandra när 120 gäster från privatskolan Anton van Wouw kom till Rödeby.

Under tisdagsmorgonen var Rödebyskolans gymnastiksal pyntad med en julgran i ena hörnet och en midsommarstång i andra. Eleverna själva var utklädda till allt från det svenska kungaparet till ett luciatåg och halloweenfirare och under invigningen gav de bland annat prov på olika svenska traditioner för sina utländska gäster.

Det handlar om så många som 120 elever, lärare och medföljande föräldrar från privatskolan Anton van Wouw i Pretoria i Sydafrika som besöker Karlskrona i veckan.

– Runt 70 av dem är elever och att vi har fått hit så många är unikt, säger Berndt Dabergott, rektor på Rödebyskolan.

De är med i skolans prisbelönta kör som bara häromveckan vann den nationella tävlingen för fjärde året i rad. Tidigare har de åkt till Kapstaden och uppträtt, men i år ville de göra något annorlunda.

– De har valt att göra en längre resa och komma hit, vilket vi är väldigt glada för, säger Ann-Louise Strömberg, biträdande rektor F–6.

Hon menar att nätet ger stora möjligheter för eleverna att hålla kontakt med varandra, men att det betyder mycket att de nu får träffas i verkligheten.

– Det blir att eleverna kan dela med sig till varandra på ett helt annat sätt och det blir mycket närmare. De får verkligen en kompis.

I veckan kommer de sydafrikanska eleverna, som är mellan 10 och 13 år gamla, att delas upp i olika klasser på Rödebyskolan för att lära sig mer om hur det fungerar här. De kommer också att uppträda vid flera tillfällen – under tisdagskvällen i Sparresalen tillsammans med Musik i Blekinge och Sandgrenska manskören och på torsdag kväll under Star for life-konserten i Karlskrona idrottshall.

