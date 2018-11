Utvisad försökte ta sig in via Verköhamnen - åtalas

En 30-årig man försökte ta sig in i landet via Verköhamnen i Karlskrona, trots att han tidigare blivit utvisad för grov narkotikasmuggling.

Nu åtalas han för brott mot utlänningslagen.

Den polska mannen har tidigare dömts till utvisning efter att ha dömts för grov narkotikasmuggling. Han får därmed inte resa in i Sverige igen förrän om fyra år. Trots det försökte han ta sig in i landet igen i fredags via Verköhamnen i Karlskrona.

Tullen avslöjade dock mannen och grep honom direkt.

Han åtalas nu för brott mot utlänningslagen.