Väderkollen – är sommaren över?

Ett, för många, efterlängtat lågtryck har dragit in över Blekinge.

Troligtvis hänger det kvar i veckan, som väntas bjuda på allt från sol till regn och åska.

Det får ju en att undra: Är sommaren över?

Heta dagar, tropiska nätter, promenader som fått svetten att porla, bad i havsvatten som snuddat vid 30 grader; en sommar utan dess like.

Men nu är det slut på ovanligheterna. De senaste dagarnas svalare och regnigare dagar fortsätter och allt pekar på att ett mer ”normalt sommarväder” tågar in.

– Så långt jag kan se kommer det inte att återgå till det extrema vädret som varit tidigare i sommar.

– Det är mer troligt att det blir ostadigt väder med temperaturer runt 20 grader, säger Yan Engblom meterolog på Foreca.

Betyder det att sommaren är över?

– Nej, från ett rent meteorologiskt perspektiv är sommaren inte över. För att det ska bli höst meteorologiskt måste dygnstemperaturen hamna under 10 grader och det lär den inte göra än på ett tag.

Veckans väderprognos:

Lågtrycket som har dragit in över södra Sverige ligger kvar även under tisdagen. Risk för regn över Blekinge under hela dagen, och det ser även ut att bli en hel del åska.

Under kvällen drar troligtivs större delen av regnovädret sig bort, men det finns risk för ytterligare skurar.

– Vi kommer få temperaturer på runt 20 grader, men i fall av kraftigare regnoväder går det att räkna med att den sjunker några grader, säger Yan Engblom.

På onsdag har Blekinge att vänta klassiskt svenskt sommarväder, med växlande molnighet och eventuellt någon skur.

– På himlen kommer molnen att dominera men stunder av sol kan förekomma. Temperaturen blir något högre än på tisdagen, strax över 20 grader under dagen.

Under torsdagen ser dagen ut att börja med sol och värme. Men under tiden som dagen förlöper ökar molnigheten gradvis och det finns även chanser till regn.

– Däremot bjuder torsdagen på något behagligare temperaturer, runt 23-25 grader.

Helgens väderprognosen är osäkrare. Ett lågtryck rör sig in från väst, men det är oklart när det når Blekinge. Troligtvis drar det in över den blekingska himmelen under fredagskvällen eller natten till lördag.

– Det blir klassiskt sommarväder som helgen bjuder på, med varierad molnighet och solchanser, en och annan regnskur och temperaturer runt 20-sträcket, säger Yan Engblom.