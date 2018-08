Väderkollen - utlovat regn uteblir

Foto: Braastad , Audun

Uteblivet regn, fortsatt högsommarvärme och osäkra väderprognoser. Men i nästa ser det ut vända mot mer ”normala temperaturer”.

Istället för regnskurar, vilket tidigare förutspåtts, fortsätter värmen att bita sig fast i länet och övriga Sverige – med termometrar som kan komma att klättra upp mot 30-sträcket.

Däremot kan det under eftermiddagen falla lite regn på blekingeborna.

– En kallfront drar in över västkusten. Skurar som just nu drar in över västra Skåne och Halland rör sig österut under dagen. Så i eftermiddag kan det bli lite skurar även om det kommer bli uppemot 28-29 grader, säger Ingrid Eronn, meteorolog på Foreca.

Till följd av det ovanligt utdragna högtrycket är väderprognoserna i nuläget osäkra, förklarar hon.

– Det är lite osäkert vad som händer. Ena dagen kan det se ut som att det blir jättemycket regn på någon punkt och nästa dag ska det inte komma någonting. Problemet är vi haft en period med långvarigt högtryck vilket prognosmodellerna försöker att bryta ner.

Men till helgen och in i nästa vecka väntas det i alla fall svalare och ostadigare väder.

– I veckan kan vi räkna med temperaturer över 25 grader, men det ser ut att bli ostadigare väder och med start söndag ser det ut att kunna bli lite svalare med temperaturer mellan 20 och 25 grader.

– Så det går långsamt mot lite svalare väder, eller som vi säger lite mer normala temperaturer, säger Ingrid Eronn till Sydöstran.