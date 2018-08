Vägarbete på infartsleden - risk för köer

Foto: Mattias Mattisson

En del av Österleden kommer stängas av för trafik i veckan eftersom den nya påfarten från brandstationen ska färdigställas.

Det innebär risk för köer in till Karlskrona.

Med start tisdagen den 28 augusti stängs en fil på Österleden in mot Karlskrona av. Vägen stängs av vid Oscarsvärn där Karlskronas nya brandstation har byggts. Den nya påfarten från brandstationen ska nämligen färdigställas och trafiken i området stängs därför av.

Det innebär att att det finns risk för köer in till Karlskrona under veckan. Kommunen uppmanar därför trafikanter att räkna med längre restid och gärna välja andra sätt att ta sig in till Trossö.

Det kommer även vara sämre framkomlighet på Oskarvärnsvägen under arbetet, meddelar kommunen.

Vägarbetet pågår i runt en vecka.