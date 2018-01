Guldbagge till ”Jordgubbslandet

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Den i Sölvesborgstrakterna inspelade svenska filmdramat ”Jordgubbslandet, plockade hem ett fint pris vid Guldbagge-galan i kväll.

Julia Kijowska, fick utmärkelsen för bästa kvinnliga biroll efter sin insats i "Jordgubbslandet". När filmen hade premiär i somras fick den goda ord av flera recensenter, men gick bara upp på ett fåtal biografer i Sverige. Efter påtryckningar från både publik och kritiker agerade SF Bio – och visade den över hela landet.

Kijowska tog vid guldbaggeutdelningen av sig sina högklackade skor, eftersom hon inte kände sig bekväm i dem.

– Det här är som en askungesaga – men lyckligtvis måste jag inte lämna innan midnatt.

Långfilmsdebuterande Amanda Kernells "Sameblod" tilldelades priset för bästa manus på Guldbaggegalan – i konkurrens med bland annat "The square".

– Att få berätta den här historien, att få göra den här filmen, att så många har sett den, och att nu få det här priset – det känns som en revansch och en upprättelse för dem som har blivit sedda som mindre värda. Jag vill dela det här priset med dem, sade en tagen Kernell från scenen.

Redan innan den tv-sända delen av Guldbaggegalan gick av stapeln förenades massvis av kvinnor i en aktion för metoo-rörelsen och uppropet #tystnadtagning. Röda mattan tömdes, för att fyllas av ett långt tåg av film- och teaterprofiler som klädda i svart och hand-i-hand gick förbi pressuppbådet – ledda av flera trumslagare.

Under galan intog de scenen. Tillsammans talade de om en förändrad bransch, där sexuella ofredanden inte ska tystas.

– Nu tar vi det här steget tillsammans, vi gör det för dem som har gått före och för dem som kommer efter. För bröder och våra systrar. Tystnad, tagning – varsågod att börja, sade Mia Skäringer.

Mer eller mindre samtliga närvarande under Guldbaggegalan reste sig i en stående ovation.

Rubens Östlund redan prisbelönade "The square" fick priset för bästa regi under Guldbaggegalan. Huvudpersonen själv kunde dock inte komma.

"The square" har redan tagit emot en guldpalm i Cannes och sopat banan med motståndarna vid EFA-galan i Berlin. På årets Guldbaggegala fick Ruben Östlund ta emot priset för bästa regi.

En annan tung guldbagge gick till 20-åriga Lene Cecilia Sparrok, för hennes rollprestation som Elle Marja i Amanda Kernells "Sameblod".

Hon ville tillägna sin guldbagge till sin syster Mia Erika Sparrok, som blev utan pris i kategorin bästa kvinnliga biroll.

– Jag trodde mitt hjärta skulle hoppa ur! Det är helt sjukt. Det här är inte bara min, den är min lillasysters, säger hon.

– Jag kommer dela den här med henne.

Motsvarigheten för manliga skådespelare gick till Fares Fares i "The Nile Hilton incident". Därmed tog han hem priset före tunga namn som Sverrir Gudnason ("Borg"), Reine Brynolfsson ("Korparna") och Claes Bang ("The square"). Det var "The Nile Hilton incidents" fjärde pris för kvällen, efter de tre första priserna i den icke-tv-sända delen av galan.

– När man gör en film med Fares har man någon som hela tiden bryr sig mer om filmen än man själv gör, sade regissören Tarik Saleh som tog emot priset i Fares Fares ställe.

(TT)