Hellman höll hov i Hjälmsa

Jakob Hellman ensam med en gitarr hemma hos Lars Lindquist i Hjälmsa. Det kändes något ovisst hur det skulle gå, men kvällen blev magisk.

Det var knökafullt i Hjälmsa snickeri utanför Bräkne-Hoby på lördagskvällen. Det märktes att var och en av de runt hundra personerna i publiken såg det som en ynnest att vara med och dela på syret.

– Jag sprudlar av glädje i kväll, sa Lars Lindquist när han i välkomstorden gav en bakgrund till att en av landets mest legendariska popartister stod i kulisserna och väntade på att stiga på scenen.

De båda träffades på ett bröllop i Malmö i somras. Lars Lindquist, frontfigur i Billie the Vision and the Dancers, berättade hur mycket Jakob Hellman hade betytt för honom och att han blev glad över lovorden.

– Efter bröllopet sms:ade jag och bjöd hit honom. Det dröjde två veckor innan han svarade.

Då erbjöd Jakob Hellman honom att följa med och spela på Öland. Lars Lindquist var inte sen att hänga på. Efter det tackade Jakob Hellman ja till inviten.

Det låg förväntan i luften när han klev in och kopplade på gitarren. Själv har jag inte sett honom sedan 1989 då han som skygg 24-åring spelade i Mönsterås. Inget som gick till historien.

Tankarna rusade genom huvudet. Hur ska detta gå? Här står mannen med den upp- och nervända musikkarriären. Han som gjorde en så genialt bra debutskiva att allt han tog i därefter bara kunde bli skit. Så drog han sig också tillbaka, förutom att han gjorde sig än mer mytomspunnen när han 1991 dök upp som solist i Perssons Packs klassiker Tusen dagar härifrån. Symtomatiskt nog sjöng han bara vers två.

Farhågorna kom på skam direkt när Jakob Hellman tog till orda efter att först ha ställt in ljudet på gitarren. Han förklarade att en som gör på det viset försätter sina chanser att göra en bejublad entré.

– Men det är aldrig för sent att göra ett gott första intryck!

Med en stor portion stabilitet, och rejäl reverb i högtalarna, öppnade han sedan med Tåg och Måste vara lycklig nu. Två låtar med ett spann om närmare trettio år.

– De påminner om varann. Det är till och med samma tonart! Tala om utveckling.

Publiken var fast i hans grepp. Det blev intimt så det förslog under de två timmarna. Och en högtidsstund rent musikaliskt. För Jakob Hellman är inte bara en låtskrivare med särart. Han fraserar som ingen annan när han sjunger. Att han dessutom spelar gitarr på ett både drivet och personligt sätt gör honom till en förvånansvärt bra visartist.

Han bjuder också på sig själv med sin trubbiga humor.

Förutom mästerverken från ”... och stora havet”, som utsetts till århundrades bästa svenska popplatta, spelade han flera nya låtar. Han gjorde också personliga tolkningar av Olle Adolphson och Evert Taube. ”Det gåtfulla folket” stack ut lite extra, liksom ”Tango i Nizza”.

Av det egna materialet var ”Tårarna” fantastisk, liksom ”Avundsjuk” - en av flera låtar där Lars Lindquist körade. ”Vackert väder” rev också ner applåder.

Jakob Hellman har hävdat att språk inte hörde till hans favoritämnen i skolan. En ordkonstnär är han likväl. Med precision lindar han in det banala i det stora. Som i ”Allt jag vill ha”:

”Var har du varit i hela mitt liv, eller under hela min kväll?”

Konserten, ja. Den blev som Lars Lindquist uttryckte det i pausen. Man har en klump i magen av välbehag. Och den släppte inte.