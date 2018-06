Historisk kväll med Iron Maiden

Foto: Mattias Mattisson

I många år var det bara en dröm för såväl arrangörer som publik, men i kväll var det äntligen dags för Iron Maiden att ta sin väloljade succéshow till Norje och Sweden Rock.

Iron Maiden Tid: Torsdag, 21.30. Var: Festival Stage. Vad: Behöver nog ingen beskrivning.

Det finns inte många band som Iron Maiden här i världen. Deras ikoniska sound har påverkar generationer av hårdrockare, och deras lika ikoniska maskot Eddie syns på t-shirts i princip vart man än beger sig i världen. Att det kommer en ny generation Maiden-fans är tydligt i publikhavet där barn med gröna eller rosa hörselkåpor syns på sina föräldrars axlar lite överallt.

Foto: Mattias Mattisson

Att festivalens största bokning någonsin är en stor grej går inte att ta miste på och publikhavet som tar emot britterna är enormt. Merparten av festivalens 35 000 besökare är på plats och allsången överröstar bandet på scen redan i konsertens tredje låt ”2 minutes to midnight”.

Foto: Mattias Mattisson

Den pågående turnén bygger till stora delar på låtar från bandets guldålder på 1980-talet, med undantag för några nyare låtar, och det är ett Iron Maiden i högform som står på scen. Gång på gång bevisar de varför de är ett av världens största band. De har låtarna och de har talangen. Var och en av bandets medlemmar är bland de allra bästa på det de gör, och Bruce Dickinson har fortfarande både pipa och energi så att det räcker och blir över.

Foto: Mattias Mattisson

Det är ett väloljat och effektfullt maskineri som har intagit den stora scenen och så väl dekor- som klädbyten avlöser varandra i låt efter låt när vi kastas mellan de olika skivornas teman.

Det är med barnslig förtjusning man tittar på när ett stort Spitfireplan flyger in över scenen i inledande ”Aces high”. Det är svårt att inte dra på smilbanden när Dickinson med värjan i högsta hugg springer över scenen och fäktas med en gigantisk Eddie ”The Trooper” och det är omöjligt att inte sjunga med när introt till ”Fear of the dark” drar igång.

+ 3

Allsången kommer att eka i Norje-natten långt efter att de sista tonerna av ”Run to the hills” har tonat ut.

Den stora frågan just nu är, hur ska ni toppa det här kommande år Sweden Rock?