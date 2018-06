Lancelot håller hårt i Iron Maiden

Foto: Johan Hultgren

Han är uppvuxen i en hårdrocksfamilj och Iron Maiden är favoritbandet alla kategorier. Nu står han absolut längst fram – två timmar före konserten ska börja.

Klockan är halv åtta och Rose Tattoo har precis gått av scenen. Trots det börjar det redan fylla på med folk framför Festival Stage. Roddarna jobbar med att göra scenen redo för festivalens bokning nummer ett: Iron Maiden.

Längst fram, med en hand på staketet, står Lancelot Jensen och Cicilia V Oscarsson. Den här kvällen kommer de att minnas för alltid.

– Jag är uppvuxen med hårdrock. Jag kan knappt komma ihåg den musik som vänner mins från sin barndom, jag lyssnade bara på rock. Och Iron Maiden har alltid varit mina favoriter, säger Lancelot.

Han gör sitt bästa för att stå längst fram och samtidigt höra och se så mycket som möjligt av Helloween som spelar på en angränsande scen.

– Jag tycker om Helloween också och hade gärna sett dem. Men valet var lätt, Maiden går före allt.

Varför är det då så viktigt att stå längst fram? För Lancelot och Cicilia handlar det om upplevelsen av att vara på plats.

– Står man så långt bort att man bara ser vad som händer via skärmarna så kan man ju lika gärna titta på en video. Jag vill stå så nära att man ser vad som händer. Det är värt att stå och väntar några timmar.

När jag ber honom att lista sina favoritskivor med Maiden blir det svårt. Efter att ha börjat listat The Number of the Beast och Powerslave ger han upp och nöjer sig med att välja alla skivor med Bruce Dickinson.

Iron Maiden är ett produktivt band med 16 släppta studioalbum.

– Det gör ju också att bandet är speciellt för mig, jag har kunnat växa upp med dem och se fram emot en ny skiva. De utvecklas och förändras men behåller ändå det sound som gör dem till Iron Maiden.

Vad ska ni göra på resten av festivalen?

– Efter att ha lyssnat på Maiden så återstår det flera riktigt roliga band att lyssna på. Särskilt ser vi fram emot att se Ozzy på fredag och Judas Priest på lördag.