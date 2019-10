Sara Danius är död

fakta

Född 6 april 1962.

Uppvuxen i Täby, Skåne, Egypten och Stockholm. I Vuxen ålder bodde hon tio år i USA och ett år i England.

Sara Danius var essäist litteraturkritiker och professor först i estetik vid Södertörns högskola och sedan 2013 professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Sara Danius forskningsområde var förhållandet mellan litteratur och samhälle under den moderna romanens historia. Detta framkommer i studien "The senses of modernism" liksom i verken "Prousts motor" (2002) och "Näsa för nyheter: Essä om James Joyce" (2008).

Efter att hon blev invald i Svenska Akademien 2013 gav hon ut essäsamlingen "Husmoderns död och andra texter" samt "Om Bob Dylan". Valdes till "Årets kvinna" av Expressen 2015 och "Årets förebild" 2018 av näterket Klara K.

Sara Danius var även basketspelare på elitnivå och certifierad croupier.

Var ledamot i Svenska Akademien 2013–2019 och dess ständiga sekreterare från 2015 till sin avgång.