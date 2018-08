10 för de stora och 5 för de små

Igår släppte Socialdemokraterna i Karlskrona ett nytt vallöfte om att ge ökade resurser till tjejjouren. Tjejjouren är en ideell feministisk förening som verkar för att pojkar och flickor ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Jouren vill stärka, peppa, utmana och hjälpa tjejer att leva ut sina drömmar och ta plats i samhället. En kväll i veckan finns en chatt öppen där tjejer kan ställa frågor anonymt och få tips, råd och stöd från jourtjejerna. En verksamhet som jag har den allra största respekten för.

Ni som har läst mina texter tidigare vet att jag också är ambassadör för Kvinnojouren i Karlskrona och hur viktigt jag än tycker att kvinnojouren är så är min allra högsta önskan att deras verksamhet inte längre ska behövas. Att ge skydd åt de allra mest utsatta kvinnorna i vårt samhälle borde rimligtvis vara en högt prioriterad fråga för hela samhället.

Karlskrona kommunfullmäktige beslutade år 2005 att tio kronor per kommuninvånare ska gå till stöd för kvinnojourens verksamhet. Nu vill alltså Socialdemokraterna driva igenom ännu ett beslut som ger tjejjouren ett stöd på 5 kronor per invånare. I runda slängar blir det 333 000 kronor. Med all respekt för att tjejjouren är egen självständig förening så är min önskan att dessa pengar kan gå till att jobba mer med det förebyggande arbetet. Att jouren ska kunna vara ute mycket mer på skolor, fritidsgårdar och andra platser där unga tjejer befinner sig.

Eftersom tjejjourens verksamhet bygger enbart på ideella krafter är det svårt att göra verksamhet på andra tider än efter studier och jobb.I grund och botten handlar det om att om fler tjejer blir stärkta redan i tonåren. Jag tror att allt färre kvinnor behöver söka stöd hos kvinnojouren i framtiden. Ett jämställt samhälle måste byggas från grunden och arbetet för att bryta upp de patriarkala strukturerna behöver börja redan i tidig ålder.

Det räcker tyvärr inte att enbart satsa på kvinnojouren och deras verksamhet. Allt fler människor, både kvinnor och män, anser att arbetet för ett jämställt samhälle går för långsamt. Det här är ett förslag som förhoppningsvis bidrar till att öka på takten lite. Det är långt ifrån allt som krävs, men det är ett steg i rätt riktning.