Avhopparpartiet Sverigedemokraterna

Det går ett spöke genom Europa. Nationalismens spöke. På söndagen blev högernationalisten Viktor Orban omvald som premiärminister i Ungern. Flera nationalistiska ledare runt om i Europa har gratulerat Orban och hanss parti Fidesz till den stora valsegern.

Högervindarna fortsätter att blåsa i land efter land. Det blåser även i Sverige. Det är fullt möjligt att om några år är det inte Sverigedemokraterna som är den dominerande kraften inom högernationalismen. Utbrytarna i Alternativ för Sverige har potential att växa på Sverigedemokraternas bekostnad.

Det finns ett växande missnöje inom SD att partitoppen försöker göra sig mer kompromissvillig och medgörlig till den demokratiska högern, läs Moderaterna. Samtidigt som Viktor Orban konstaterade att han segrat i valet i Ungern berättade Sverigedemokraternas förre ledare, Mikael Jansson att han också lämnar partiet för Alternativ för Sverige.

Detta parti berättar på sin hemsida att Mikael Jansson är riksdagskandidat för Alternativ för Sverige. Tänk tanken att en annan tidigare partiledare i ett annat parti i riksdagen hade meddelat att hen hoppar av och samma dag meddelar att hen gått med i ett annat parti. Det hade blivit extrasändningar i radio och tv hela dagen.

Men både media och medborgare har vant sig vid att sverigedemokrater alltid hoppar av under mandatperioder. Det är ingen j-vla ordning i det partiet i likhet med förhållandena i gamla vpk. Under sin partikongress 1969 fällde den dåvarande partiledaren C H Hermanson det bevingade yttrandet; ”Kamrater, någon jävla ordning ska det vara i partiet.”

Vänstern till vänster om Socialdemokraterna växte under flera år genom splittring. Samma fenomen ser vi idag när högervindarna till höger om Moderaterna växer genom splittring. Jimmie Åkesson är ingen Orban eller Le Pen. Men det finns anledning att känna oro över de nationalistiska vindarna i hela Europa.

Ännu så länge har inte SD något inflytande över svensk politik. Det inflytande partiet börjar få ske på det lokala planet. På måndagen öppnade Ronnebypartiets och en av Ronnebyalliansens profiler, Sune Håkansson för ett valtekniskt samarbete med Sverigedemokraterna efter valet i höst.

Ronnebypartiet är ett lokalt borgerligt parti som fungerat som stödparti för den styrande borgerliga alliansen. Sune Håkansson tror i likhet med många andra borgerliga politiker att det går att omvandla SD till en politisk dörrmatta för borgerligheten. Bara man inte pratar om invandringsfrågan. Naiviteten är monumental på högerkanten. Ett aggressivt främlingsfientligt parti skulle implodera på kort tid om det inte får framgång i invandringspolitiken.