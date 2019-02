Barn oskyldiga till föräldrars brott

Det har i historien alltid funnits unga män som lockats av äventyr och hjältedåd. De lockas av striden för en så kallad högre sak. Under andra världskriget deltog ett hundratal svenska män på Nazitysklands sida i kriget på östfronten mot Sovjetunionen.

De ingick i SS-förbanden som gjorde sig skyldiga till otaliga krigsbrott. När Nazityskland kollapsade våren 1945 kom dessa unga svenska terrorkrigare hem till fredliga Sverige. De förhördes av Säpo och de flesta återgick till ett normalt liv i Sverige.

Några blev traumatiserade av sina krigsupplevelser. Andra var mer fanatiska och emigrerade till Argentina. Ytterligare några kom till nytta för svenska försvaret i början av Kalla kriget. Det här berättar tidskriften Militär historia. Det har också gjorts dokumentärer i svensk TV om de svenska frivilliga i SS.

Sverige som lyckades hålla sig utanför kriget till skillnad från våra nordiska grannländer hade en slapp syn på svenskar som stred på Nazitysklands sida. De var landsförrädare och borde behandlats som sådana. Myndigheterna såg istället mellan fingrarna om deras krigsförbrytelser.

Något liknande dyker nu upp igen, Men nu är det inte nazister i utländsk tjänst utan svenska jihadister i terrororganisationen IS, Islamiska Statens tjänst. Både Nazityskland och IS har gått under.

I SVT har nyligen sänts intervjuer med ”ångerfulla” svenska medborgare som deltagit i terrorn i Syrien och Irak. De vill nu återvända hem till tryggheten i Sverige.

Sverige har ingen anledning att hämta hem dessa människor som gjort så mycket jävelskap i Syrien och Irak.

Svenska regeringar kritiseras för att ha varit senfärdiga i sina beslut att stoppa terrorresorna från Sverige till IS. Men UD har sedan 2011 varnat svenskar att resa till Irak och Syrien för att strida för terrororganisationen IS. De som reste borde vetat vilka risker de tog. Sverige tänker inte hämta hem de som nu ångrat sig.

De svenska terroristerna brydde sig inte om varningarna. De var övertygade om att deras Kalifat skulle segra. De får själva stå för konsekvenserna för sina handlingar.

Men det finns en komplikation. Det är de individer som tagit med sina fruar och barn till terrorsekten. Vad ska hända med dessa människor? Här finns idag ingen politik. Barnen är oskyldiga till vad deras omdömeslösa föräldrar har gjort. Mödrarna har inte aktivt stridit men likväl aktivt stött mordsektens krigsförbrytelser.

Svensk opinion är sannolikt för att vi ska hjälpa barnen till ett tryggt liv i vårt land. Vi ska inte göra barnen statslösa. De är helt oskyldiga. Här behövs en bred politisk samsyn i riksdagen. Här behöver EU:s medlemsländer ha en gemensam politik för att terrorister blir dömda i domstol och deras barn får chans till ett tryggt laglydigt liv.

EU och Sverige ska inte överlåta åt kurderna att lösa problemet på plats där brotten begicks. EU och Sverige får inte svika de människor som utsattes för död och tortyr i IS kalifat.