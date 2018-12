Barnen på Medelhavets botten är en skam för oss

För några veckor sedan gjorde Christer Sjögren tolkning av Albin Lee Maus låt ’’Same boat’’. Albin är nytt för mig men uppenbarligen är han en talang med sunda värderingar.

Låten ger en röst för de familjer som försökte trotsa Medelhavet, i hopp om en framtid som väntade längs horisonten. Det är så svårt att ta in en verklighet där familjer riskerar sina liv på gummibåtar för att inte bli mördade av sin egen regering. Så svårt.

Medelhavet har blivit en massgrav som dränkt människoliv mitt under sin flykt undan blodbadet i sina hem. Hur förklarar man detta för framtida generationer? Att vi inte lyckades erbjuda säkra vägar för människor på flykt, istället hamnade de hos ryggradslösa smugglare som satte deras liv på spel.

Hur förklarar man att vissa EU-länder gjorde sitt yttersta för att hjälpa - medan andra byggde murar och använde tårgas mot dem som flydde undan döden. Detta är inte omöjligt att lösa, det krävs att EU tvingar alla länder att ta emot i den mån de klarar av, nekar en medlemsstat så får de betala en avgift till de länder som hjälper.

Det handlar om människoliv som slocknar i spår av vår handlingsförlamning. När bilden på den uppspolade pojken på stranden spreds som en löpeld tyngde det oss alla. Det var så hjärtskärande, men Alan var inte den enda, det finns fler barn som gått bort under flykten.

De finns inte längs havsstränderna eller i kyrkogårdarna, de vilar på Medelhavets botten - efter att ha ropat sina sista vädjan om hjälp. Barnen i Medelhavet skulle också fått sina julgåvor, ätit sig mätta av julbordet och lekt med andra barn idag.

De lämnar efter sig en känsla av skam i hela västvärlden. ’’When the Night is coming, and i miss you my babe, knowing we’re all in the same boat.’’ Christer Sjögren sjunger klart, TV-tittarna torkar tårarna och skänker en tanke till barnen som vilar på Medelhavets botten. Sen fortsätter vi vår vardag som allt var en dröm - empatin når sitt slut, men framtida generationer kommer vilja ha ett svar.