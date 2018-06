Borgerliga väljare nobbar SD

Vi går nu in i den sista storhelgen före valet i september. Svenskarna vill fira midsommar med alla sina ritualer. Midsommarhelgen är närmast en nationell helgdag för svenska folket.

Det är mer folkfest under midsommar än under de mer stela arrangemangen kring nationaldagen 6 juni. Under midsommarhelgen är det få som vill ägna sig åt inrikespolitik. Det är begripligt.