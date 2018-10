Bräckligt regeringsbygge

Det drar ihop sig i regeringsbildandet. Moderatledaren tillika statsministerkandidaten Ulf Kristersson är öppen för en ren moderatregering - eller en regering med fler borgerliga partier.

Alla seriösa bedömare ser hans utspel på Facebook på fredagen som ett ultimatum till krånglande liberaler och inte minst krånglande centerpartister. Vill de vara med i hans regering eller vill de inte? I helgen samlas C och L till möten om vilken slags borgerlig regering de vill ska bildas.

Centerns partisekreterare Michael Arthursson säger till SVT på fredagen att en gemensam Alliansregering fortfarande är målet för partiet. Det är säkert sant att Centern och Annie Lööf vill det. Politik är som bekant att vilja. På tisdag avgörs saken när talmannens tidsfrist går ut för Ulf Kristersson.

Det är ett faktum att Alliansen kommer att spricka. Det konstaterade Sydöstrans ledarsida 9 oktober (http://www.sydostran.se/ledare/nu-spricker-alliansen/). Möjligtvis får vi reda på i veckoslutet hur den spricker. En gissning är att de mer högerorienterade partierna M och KD bildar en regering som tolereras av C, L och SD. Det är ett bräckligt bygge. Alla ovannämnda partier har en sak gemensamt; ”stoppa sosseriet.”

Det är svårt att tro att L och C säger nej till en moderat statsminister kort tid efter att ha fällt Stefan Löfvens, S, regering. Annie Lööf, C och Jan Björklund, L har målat in sig i samma hörn och hur de än gör blir det svekdebatter.

Partisekreterare Michael Arthurssons, C, uttalanden på fredagen är bara luftpastejer i väntan på helgens sammankomster.

Helgens möten blir krismöten över den borgerliga oförmågan att regera landet. Skulle det till slut bli en liten moderat enpartiregering kan det omöjligen klara sig kvar i Rosenbad hela mandatperioden ut. Men där är vi inte än. Närmast hänger allting på vad Centern och Liberalerna ställer sig i helgen.

1976 hette den borgerlige statsministerkandidaten Torbjörn Fälldin. Han hade också målat in sig i ett hörn. Han bildade sedan en bräcklig regering. Han ”nådde ända fram” i kärnkraftsfrågan.

Ulf Kristerssons regeringsvilja bygger på att det kräver hans väljare och medlemmar. Han måste ända in i kaklet. Han kommunicerade sina vedermödor som regeringsbildare på sitt Facebook-konto. Det var inte läge för en presskonferens med besvärliga frågor från media.

Det irriterade Michael Arthursson, C, på fredagen. Stämningen i Alliansen är nu på väg mot nollpunkten. Det var på Centerns initiativ som Alliansen en gång bildades i samband med ett möte hemma hos Annie Lööfs företrädare, Maud Olofsson.

På Centerns valaffischer (se bilden) är det en viljestark Annie Lööf som blickar mot väljarna med den kärnfulla uppmaningen ”Framåt.” Framåt mot vad och med vem? Det är dags att begrava Alliansen.

Glöm inte att de borgerliga partierna är mindre i antal mandat än de rödgröna partierna.