En välkommen ny syn på turister

Turistskatt, flygskatt och alltid för dyr bensin. Det finns tydligen mycket att bryta ihop över. Men så struntas det ju notoriskt i både perspektiv och varför, och ingen skäms för det heller.

Nya Zeeland ska införa en turistskatt nästa år. Det kan bli 150 kronor mer för besöket, vilket antagligen är förödande sett till vad turister generellt tycker är hemska priser.

Men anledningen är lika enkel som självklar. 3,7 miljoner turister årligen sliter hårt. Dom motsvarande 450 välbehövliga miljoner svenska kronor som landet räknar med ska, har det sagts, återinvesteras i turism men utan att belasta lokalsamhällen. Mallorca är ett annat exempel. Med från i år en dubblad turistskatt, t ex 42 kronor natten i femstjärnigt boende under högsäsong.

Inkomsterna räknat i dryga miljonen svenska kronor ska gå till miljöskyddsprojekt, t ex avloppsrening och vattenväxter. Andra har också fått ny syn på turister. T ex Paris, Amsterdam, New York. Som numera möter överbelastningen med dyrare flygresa. För turister är tärande. Ska bara kunna dimpa ner, göra som man vill, och sen dra hem.

Att ogilla turist- och flygskatt följer på gruppmentaliteten.Motdrag för att skydda både stadigboende och livsmiljö är mer än välkomna, och skulle skyndsamt riktas även mot djurparker och jakt på vilda djur. Vare sig att fängsla och stänga in under vidriga förhållanden eller avskyvärt tagna jakttroféer är mänskliga rättigheter.

Men försvaras som vore det en naturlag, av både turister, ägare och ansvariga. Djurskyddsorganisationer försöker upplysa. Vanliga världsmedborgare skriver på listor. Till synes lönlöst. Elefantridning, delfin-sim och peta på djur och selfies på djurens bekostnad.

Det bara fortsätter. Liksom jägare som tycker att dom äger när dom har ihjäl även rödlistade vilda djur för skoj skull. Att äta kakan men ändå ha den kvar och låta andra betala kalaset, hur skamligt är inte det. Är det nått vi skulle stänga in, knäcka och till och med ha ihjäl, är det väl den sanningen om oss.