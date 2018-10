Fel att tvinga oss elever att ha åsikter

Jag tycker att idén om att skriva insändare i skolan, och till stor del hela skolans “demokratiseringsprocess” är bakvänd, även om den har ädla avsikter. Inget kommer bli bättre av att skriva insändare eller att uttrycka sina åsikter för att sedan betygsättas om hur väl eleverna uttrycker sina åsikter.

Därutöver tycker jag heller inte att en utbildning inom ”demokrati” bör innehålla ett tvång att skriva insändare, det är som att vara tvungen att rösta.

Slutligen så är det vanligt att skolan skickar in elevernas insändare till tidningar, och även om de inte kräver att insändarna ska skickas in så är det nog inte omöjligt att tänka sig att eleverna känner en viss press på att de ska skickas in.

Jag tycker att skolans demokratiutbildning behöver uppdateras, med ett mindre fokus på betyg och att man skulle kunna få färdiga ämnen att debattera och skriva om, i stället för att komma på ämnen helt själv.

En del kanske anser att det är bättre att eleverna väljer ett ämne att diskutera själva, så att de argumenterar för någonting som de “verkligen” tror på. Men i det nuvarande systemet är det ganska irrelevant vad någon tycker.

Betygen ska ändå sättas och därför är det nog lättare för eleverna om de inte dessutom behöver komma på ett bra ämne. Därutöver kommer eleverna säkert inte välja det de tror på mest ändå, utan någonting som de kan argumentera för, bara för betyget.

Se på mig just nu; Jag skriver en insändare om någonting jag inte tror kommer att förändra något och som jag inte heller riktigt tror på. Det handlar bara om betyget.

En elev som var tvungen att skriva en insändare