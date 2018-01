Folkhemsmöblerarens död

Ett talesätt lyder: Per Albin Hansson byggde folkhemmet och Ingvar Kamprad möblerade det. Socialdemokraten Per Albin Hansson dog 1946. Det mesta som innebar standardförbättringar för miljoner svenskar i samband med den offentligt finansierade välfärdens utbyggnad skedde främst under socialdemokraten Tage Erlanders 23 år som statsminister.