Första bataljen om Januariavtalet

Regeringen är på plats men den som trodde det skulle bli frid och fröjd i och utanför riksdagen tror fel. På onsdagen blir det partiledardebatt i riksdagen. Det är bäddat för konfrontation.

Statsminister Stefan Löfven, S, har alla förutsättningar att kunna gå den svåra balansgången mellan höger och vänster. Men det blir sannerligen inte lätt. Nu har fyrpartiöverenskommelsen, Januariavtalet, börjat sätta sig i opinionen.

På tisdagen meddelade Löfvens gamla fackförbund IF Metall att förbundet inte tänker ta strid för turordningsreglerna utan istället välkomnar kommande förhandlingar om arbetsrätten.

IF Metalls ordförande Marie Nilsson som torde ha goda relationer med sin företrädare som förbundsordförande Stefan Löfven, vill förhandla med motparten om arbetsrätten. Turordningsreglerna är tydligen inget stort problem för verkstadsarbetarna.

Det stora problemet är istället arbetsgivarnas snålhet med att vidareutbilda metallarbetarna. Det behövs mer kompetensutveckling. Det tjänar både individen på liksom svensk konkurrenskraft.

Stefan Löfven har hittills fått ett motvilligt stöd för sin blocköverskridande politik i fackföreningsrörelsen. Men det är inte i Socialdemokraterna de största spänningarna finns. Det är Liberalerna som har mest svårt att samsas i sitt stöd för en s-ledd rödgrön regering.

Som alla kompromisser svider det alltid hos alla som ingår i kompromissen. Annars är det ingen kompromiss. Den grundsynen fanns hos drygt 50 s-medlemmar i Karlskrona som möttes på måndagen för att diskutera Januariavtalet. Den samlade politiska erfarenheten av att styra i kommuner och landsting/region är stor. Man håller ihop i motvinden.

Just nu går IF Metall en egen väg i frågan om förändringar i LAS. Chanserna har därmed ökat för att parterna löser ut problemen med uppluckring av anställningstryggheten. Det är mycket sämre att politikerna ska klampa in och stifta lagar. IF Metall kan mycket väl bli en riktkarl i LO-familjen.

Men det finns många andra frågor som skaver i Januariavtalet. Fria marknadshyror i nybyggnation finns det ingen anhängare hos i arbetarrörelsen. Det enkla skälet är att folk måste ha råd att betala sin hyra. En fullgod bostad är en social rättighet.

Förhoppningsvis blir det en klargörande riksdagsdebatt idag mellan partiledarna. Jan Björklund är den borgerlige partiledare som varit mest kritisk till hur högerpartierna (M och KD) agerat i regeringsbildningen och efter Januariavtalet.

Ska Januariavtalet hålla måste också Jan Björklund, L, och Annie Lööf, C, hedra avtalet. Det räcker inte att bara Stefan Löfven, S, gör det.

Nu sker första stora bataljen om Januariavtalet.