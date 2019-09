Hatet mot Greta gör mig rädd

Är kanske Bamse Gretas sköld mot allt det hat som riktas mot henne?

Bamse; världens starkaste björn. Han som inte tycker om att slåss. Han som är lika snäll som han är stark.

– Yes, we can Greta, utropade USA:s förre president Barack Obama efter sitt möte med 16-åriga Greta Thunberg och fortsatte: – Jag känner hopp tack vare dig och alla unga människor som kämpar för att skydda planeten. Fortsätt med det.

Av en tillfällighet fick jag i min hand tidningen ”China Daily”, som har artiklar och perspektiv som ofta saknas i de tidningar jag vanligen läser. Förstasidan täcks av en bild på Greta, med texten ”Journey to raise awareness.” Greta på resa för att sprida kunskap.

Jag skriver några rader om detta på Facebook. De flesta av oss hyllar Greta, men direkt samlas hatarna som flugor kring en fuktig sockerbit. Var kommer de ifrån? Var kommer hatet ifrån? På min egen sida ser jag hur hon kallas ”skitunge” och ”idiot”.

Ilskan väcker min nyfikenhet och jag börjar söka för att finna kommentarer om Greta Thunberg. Resultatet gör mig mörkrädd. Hon dränks i hat och brutal elakhet. Mestadels uttryckt av män, äldre män. Ny klimatrapport ger allvarligare bild av läget.

Jag undrar vilka de är? Har de det mysigt med familjen i TV-soffan, brukar de plocka svamp, kliar de frun på ryggen, läser de godnattsagor, har de träffat den lilla brunbjörnen Bamse, som blir världens starkaste björn när han äter Farmors Dunderhonung?

I det amerikanska TV-programmet Daily Show ger Greta oss alla ett enkelt råd: ”läs på, förstå situationen.” Några dagar därefter talar 16-åringen, som i våras slutade nionde klass i Kringlaskolan i Södertälje, inför den amerikanska kongressen och uppmanar de amerikanska lagstiftarna att: ”lyssna till vetenskapen.”

Gretas tal på FN:s klimattoppmöte hyllades av Washington Post som ”andlöst och hjärtskärande”. Hon är på resa för att få människor att söka kunskap. Hon utger sig inte för att vara experten. Hon ber oss bara att lyssna till dem som kan, som vet.

Den mörka, varma berättarrösten i alla filmer om Bamse är Olof Thunberg. Gretas farfar. Den mjuka, brummande rösten ger skydd och trygghet att få somna till, som mina egna söner så många gånger har gjort. Berättelserna om Bamse har en moralisk kompass.

De tar upp ämnen som berör såväl barn som vuxna; mobbing, misshandel, demokrati, rasism, solidaritet, djur- och miljövård och återkommande tema sedan Bamse gjorde debut hösten 1966, har varit betydelsen av att skaffa sig kunskap. Kunskap gör dig stark.

I en annan stor TV-sändning i USA lutar sig Greta fram och formulerar det så här: ”I USA debatteras klimatfrågan som något att tro på eller inte. Där jag kommer ifrån är det mer ett faktum. ”Skitunge, idiot” och mycket värre än så, skriver de – hatarna.

Jag vill förstå varför. Hat kan inte och ska inte mötas med än mer hat. Eller som farfar Thunberg formulerar det när han ger röst åt Bamse: ”Ingen blir snäll av stryk”.

Är det kunskapen som är skrämmande? Är det den egna livsstilen som hotas, eller är smärtan störst av det faktum att den som yttrar sig är flicka, en ung flicka? Är det sorgen över egna misslyckanden som ger hatet energi? ”Det är modigt att våga säga att man är rädd”, säger Bamse.

Hatet mot Greta Thunberg gör mig rädd.