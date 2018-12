Hultqvist håller sina löften

Foto: Mattias Mattisson

Försvarsminister Peter Hultqvist, S, är en flitig besökare i Blekinge. Här ligger Sveriges marinbas och örlogsvarvet i Karlskrona och F 17 i Ronneby. Han gjorde ännu ett förbandsbesök på tisdagen.

De försvarsanställda vill veta hur det blir med försvarsanslagen nästa år. Peter Hultqvist sitter i en övergångsregering och kan därför inte ge några besked. Så länge landet saknar en riktig regering får alla vänta på besked.

ÖB är bekymrad över uteblivna besked om höjda försvarsanslag för 2019 med tre miljarder kronor. Även de försvarsanställda i Karlskrona och Ronneby ställer frågor till försvarsministern. Förhoppningsvis sitter han kvar i en ny Löfven 2-regering när Centern och Liberalerna efter förhandlingar släpper fram Stefan Löfven som riktig statsminister i nästa vecka.

Men det kan också bli fortsatta regeringsbildningsprocess som slutar i ett nyval till våren.

Peter Hultqvist säger till Sydöstran: – Vi kommer omedelbart att lägga en ändringsbudget och skjuta till mer pengar till verksamheten för 2019. I valrörelsen lovade vi satsningar på övningsverksamheten, transportflyget och helikoptrarna. Det håller vi fast vid.

Vad som händer om regeringens nedskalade övergångsbudget faller i riksdagen nästa vecka till förmån för en moderat budgetmotion är det ingen som vet. I vart fall är det mycket osäkerhet kring försvarets ekonomi liksom mycket annat i statsbudgeten dessa dagar.

Det ligger i riksdagspolitikernas intresse att få fram en ny regering under nästa vecka. Partiledarna som förhandlar med varandra i S, C, L och MP är satta under stark tidspress.

Men Peter Hultqvist pratade inte bara om försvars- och säkerhetspolitik när han var i Blekinge denna vecka. På måndagskvällen var han inbjuden till medlemsmöte med Karlskronas arbetarkommun. Det var allmänpolitikern Peter Hultqvist som analyserade det politiska läget.

Han konstaterade och fick också stöd för analysen att Socialdemokratiska partiet håller ihop och har stort förtroende för Stefan Löfvens förhandlings- och regeringsförmåga. Det står i kontrast till Centerliberalernas ultimativa krav i form av kravlistor. Liberalerna är dessutom ett splittrat parti i regeringsfrågan.

Hur stämningsläget är i Centern är mer oklart. Tilltron till Annie Lööf tycks vara starkt i partiet. Peter Hultqvist konstaterade att det är lugnt i S. Men det finns en stark irritation mot Annie Lööfs, C, attityd inför förhandlingarna. Det är fullt begripligt.

Det är främmande för regeringspartiet att före en förhandling skicka kravlistor till sina förhandlingsmotparter. Peter Hultqvist konstaterar att Stefan Löfven aldrig kommer vika sig för ”brutal högerpolitik.”

Det är det heller ingen som tvivlar på under medlemsmötet. Tilltron till partiledningen är fortsatt stark. Något nytt rosornas krig syns så här långt inte till.

Den fackliga grenen av arbetarrörelsen litar på Stefan Löfven så här långt. En ny regering som bygger på ett brett stöd i riksdagen gagnar Sverige. Det gäller också våra försvars- och säkerhetsintressen.