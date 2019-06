Inferno av utmaningar i blekingsk politik

Vid minsta lilla utblick över länet så kan ingen missa att något har hänt med politiken i vårt Blekinge. Länge var vi känt som det "Röda Blekinge" som politiskt var lite av ett eget litet Norrland i södra Sverige.

Stabilt s-styre kännetecknade kommunvalen på de flesta håll och i landstingsvalen, numera regionen, prenumererade socialdemokratin på ledningen och makten. Så var läget val efter val.

Någon gång lyckades borgerligheten erövra makten i någon kommun men oftast bara för en period. Sen återställdes ordningen igen.

Nu är läget helt annorlunda. Några S-ledningar med stöd av blocköverskridande uppgörelser eller Moderatledningar och sedan Sölvesborg i sin modell.

Alla borde veta att socialdemokratin inte är något bra oppositionsparti. Hela partiets DNA bygger på att leda samhället och bygga reformer. Inte att opponera och skriva reservationer. På gott och ont.

Parti-DNA:t har ofta lett till att skola mycket dugliga politiska hantverkare. En ofta underskattad kunskap. Ibland har hantverket glidit åt förvaltarrollen och då tunnar politiken ut sin uppgift. När lidelsen och passionen är borta återstår kamrerna och allt det politiskt korrekta.

Men just nu finns anledning om att påminna om hantverket. Blekinge är just nu en meny av politiska utmaningar, Sölvesborg dras med Pilthammar-gate, i Olofström är det öppen maktkamp inom det socialdemokratiska partiet, Karlshamn har en ekonomisk utmaning av de svettigare slagen, i Karlskrona har just kommunfullmäktige nekat ansvarsfrihet till en hel nämnd och i Region Blekinge är det närmast dagsnoteringar om vem som styr och hur det styrs.

Priset för politisk oreda drabbar alla politiska partier. Tro inte att väljarna har örn-koll på vem som styr och hur det styrs. Jag får fortfarande frågan om jag pysslar med kommunpolitik, 13 år efter jag lämnade den arenan.

Hur eller hur blir det till en gemensam uppgift över partigränserna att ta sig bort från oreda och osäkerhet till ordning och reda. Priset för alternativet blir för högt.