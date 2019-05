Kalla till krismöte i Olofström

Socialdemokratiska partimedlemmar och väljare i Olofström är oroade i dag. Vad är det som händer i partiet? Varför avgick plötsligt kommunalrådet Sara Rudolfsson i fredags?

Hon är ett uppskattat kommunalråd i sin hemkommun. Hon lämnar formellt uppdraget vid fullmäktiges junisammanträde. Hon kommer inte att vara kvar i funktionen som kommunalråd fram till fullmäktigemötet. Det berättade Sydöstran i fredags.

Sydöstran var först med nyheten om konflikten mellan henne och arbetarekommunens styrelse som leds av Jan Björkman. Han är en erfaren politiker med flera tunga uppdrag bakom sig. Han har varit förste vice talman i riksdagen och tidigare också distriktsordförande för S i Blekinge.

Hans efterträdare som s-ledare i länet Heléne Björklund säger i Sydöstran på måndagen: – Det är väldigt tråkigt att det slutar så här.

Och visst är det så. Även om det finns motsättningar mellan politiker eller grupper av politiker i ett parti hör det inte till traditionen att partivänner plötsligt avgår från sin post en fredag eftermiddag.

En avgång skall planeras och förberedas och ske under ordnade former. Det kan ske vid ett årsmöte, i ett pressmeddelande eller under en presskonferens. Formerna är olika. Huvudsaken är att partimedlemmarna i arbetarkommunen får alla fakta på bordet.

Det är inte bara tråkigt att Sara Rudolfssons plötsligt avgår. Det är också skadligt för socialdemokratiska partiet i Olofström. Olofström är ett av Socialdemokraternas starkaste fästen i landet. Partiet har alltid styrt kommunen. Partiet åtnjuter ett enastående högt förtroende hos väljarna i Olofströms kommun.

Även om politiker ibland blir oeniga om sakfrågor eller om den politiska inriktningen måste konflikter hanteras varsamt. Det fungerar inte att lägga locket på. När en förtroendekris blossar upp i en organisation, i ett företag eller i ett parti gäller det att ledningen tar egna initiativ för att begripliggöra konfliktens orsaker och konsekvenser.

Nu är det media som jagar politiker för att få fram en så korrekt bild som möjligt av vad som hänt. Risken är stor att rykten kommer i svang. I vår öppna demokrati måste politiker stå till förfogande för medias, väljares och medlemmars frågor.

En ny grupp har startat på Facebook som heter ”Alla vi som vill ha Sara Rudolfsson kvar som kommunalråd”. Den leds av läraren Johan Stjernquist som inte är partipolitiskt aktiv.

Även näringslivschefen Kjell Persson skriver på Facebook uppskattande kommentarer om Sara Rudolfsson.

Hennes avgång är med andra ord inte bara en angelägenhet för s-medlemmarna i Olofström.

En socialdemokratisk medlem säger till Sydöstran att det borde kallas till ett allmänt möte. Behovet av information är stort.

Det är arbetarkommunen i Olofström som måste kalla till ett medlemsmöte. Det finns ett oavvisligt allmänintresse hos medlemmarna att få ställa frågor till arbetarkommunens styrelse och till Sara Rudolfsson.