Konfrontation lever kvar

Den politiska oredan i regionstyrelsen är inte över efter det stängda mötet på onsdagskvällen då en knapp majoritet beslöt sparka sjukvårdsdirektören Lars Almroth. Det var regionstyrelsens moderate ordförande Alexander Wendt som med sin utslagsröst tvingade bort Almroth.

På fredagen berättade han på en egen presskonferens att han avgår från sitt uppdrag som styrelseordförande på grund sviktande hälsa. Avgången har inget med maktstriden om Almroth att göra.

Att Alexander Wendt mått sämre efter prostatacancern är sant. Även undertecknad har drabbats av samma sorts cancer och det påverkar alla cancerdrabbade mäns liv.

Ingen betvivlar regionrådets hälsoskäl för att träda tillbaka i sommar eller i september då en ny moderat ska väljas till ordförande för regionstyrelsen.

Wendts förhoppning är att den politiska förtroendekrisen kring uppsägningen av Almroth ska lägga sig under mandatperioden. Det är önsketänkande av Wendt.

Avsättningen av Almroth handlar om det borgerliga minoritetsstyrets regeringsduglighet. Det har allvarligt brustit. Det kommer att lämna spår efter sig i vården och i politiken. Avsättningen kommer att dyka upp i nästa valrörelse. Att avsätta en sjukvårdsdirektör på dunkla grunder är ingen bagatell.

Just nu är alla politiska beslutsfattare i regionpolitiken omtumlade av de senaste dagarnas turbulens. Det är svårt att ta in vad som gick snett i hanteringen av Almroth som till slut blev en politisk affär som belastar borgerligheten och SD under lång tid.

Mycket pekar på att det blir Lennarth Förberg, M, från Ronneby som väljs till nytt regionråd. Själv vill inte Wendt kommentera saken. Det ska han inte heller om han ska hålla sig till protokollet.

Men Alexander Wendt kommer att sitta kvar i den moderata fullmäktigegruppen. I kraft av sin erfarenhet som moderat oppositionsråd och senare styrelseordförande kommer han bli en extra tung fullmäktigeledamot.

Hans vilja och ambitioner i gruppen kommer påverka Lennarth Förbergs och m-gruppens framtida beslutsfattande. Wendt har också en stark position i hela den borgerliga alliansen.

Trots arbetsbördan som regionråd har han älskat jobbet. Han berättar öppet under presskonferensen att han inte förväntade sig att efterträda Kalle Sandström, S, efter valet 2018.

Att det blev ett maktskifte efter 95 år av s-styre i landstinget i Blekinge var fantastiskt för det borgerliga minoritetsstyret. Plötsligt skulle moderaterna leda landstinget/regionen. Det var en oerhörd tanke.

Det nya oppositionsrådet Christina Mattisson, S, respekterar att Alexander Wendt avgår på grund av hälsoskäl. Hälsan måste alltid gå först. Men i sak är s-ledaren starkt kritisk till att borgarna ställt till med ”både kaos och förvirring inom hela Blekinges sjukvård.”

Hon är också irriterad på att allianspartierna är inne på att också omförhandla regionrådsposterna. I Sydöstran berättade Nils Ingmar Thorell, L, att han vill ”omförhandla fördelningen av poster och personerna på posterna i regionens ledning när en ny regionordförande utses.”

Det tycker s-ledaren är ”högst anmärkningsvärt.” Det betyder att nya strider är att vänta mellan borgerliga minoritetsstyret och socialdemokratiska oppositionen. Det finns ingenting i dagsläget som pekar på att blåsvädret avtar under mandatperioden.

Konfrontationen består när Lennarth Förberg, M, tar över ordförandeklubban senare i år.