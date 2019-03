Ledare: ”Låt inte IS-terroristerna komma undan”

I veckoslutet publicerade DN en fasansfull intervju med en kvinna kallad Jamilla.

Hon är yazidier. Yazidierna är en liten folkgrupp i Mellanöstern med egen religion.

Mördarsekten IS förföljer gruppen i likhet med kristna och judar.

Hatet från IS-terroristerna vet inga gränser. Jamilla såldes som slav för 200 dollar. Hon blev upprepade gånger våldtagen tills hon förlorade medvetandet. Det hon bevittnade som fånge hos terrorsektorn berättar om en gränslös ondska.

IS-terroristerna slet ett spädbarn från sin svältande mamma efter att hon vädjat om att få mat. Bebisen var uthungrad. När IS-terroristerna kom tillbaka hade plågoandarna dödat spädbarnet och kroppen låg styckad på ett serveringsfat med ris. Moderna blev galen av förtvivlan. Terroristerna erbjöd den förtvivlade mamman mat.

Jamillas vittnesmål (som numera bor i Sverige med familj) är svår att ta in. Hur kan människor begå sådana fruktansvärda förbrytelser? Ingen människa föds ond men kan under vissa omständigheter bli ond.

Religiös och politisk fanatism är roten till att människor begår de mest bestialiska handlingar mot sina medmänniskor. Att leva ett liv i en ondskefull sekt leder till katastrof.

Även vi Europa har drabbats av liknande ondska under 1900-talet - under nazismen och under balkankrigen. Världssamfundet har tidigare dragit förbrytarna inför rätta i Nürnberg efter andra världskriget och Haag, Internationella krigsförbrytartribunalen för for forna Jugoslavien.

Jamilla och yazidierna är rädda att hemvändande IS-terrorister i Sverige ska göra dem illa. Säpo säger att man har koll på terroristerna. De är säkerhetsrisker och ska ställas inför domstol.

Förr eller senare kommer de att fångas in. Enligt DN har svenska IS-terrorister också deltagit i slavhandeln. De förtjänar inget annat än hårda fängelsestraff.

Här har alla EU-medlemsstater ett ansvar. Förhoppningsvis kommer terrorbekämpningen upp i kommande EU-valrörelse.