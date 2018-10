Löfven håller rent mot SD

Helgens besked att moderatledaren Ulf Kristersson ger upp sin regeringssondering bekräftar att det var fel att först avsätta Stefan Löfven och sedan tro att samme Löfven skulle släppa fram Ulf Kristersson som Löfvens efterträdare. Det är en gåta att borgerligheten kunde tro det.

På måndag får entledigade statsministern Stefan Löfven, S, chansen att sondera för en ny regering med honom själv som statsminister i fyra år till. Han börjar med samtal med talmannen i hans tjänsterum. Ska han lyckas? Det är ovisst och det är återigen Liberalerna och/eller Centerpartiet som avgör vilken regering det ska bli.

Jan Björklund, L och Annie Lööf, C har genom sitt agerande sänkt Alliansen - eller om det är Kristersson som gjort det. Besvikelsen är stor inom det borgerliga blocket. Förhoppningsvis betyder Alliansens nederlag att Sverige kan lägga blockpolitiken bakom sig. Borgarna är inte överens om SD:s roll i svensk inrikespolitik.

Vad Stefan Löfven kan erbjuda de båda liberala partiledarna är att SD får inget inflytande i en s-ledd regering, Det renhållningsarbetet kan inte Kristersson garantera. Om det är Björklunds och Lööfs främsta krav har de betydligt mer att hämta hos de rödgröna partierna än hos de konservativa partierna i den döende Alliansen.

Men det betyder inte att Stefan Löfven får en lätt resa i sin regeringssondering. Han vill få in L och/eller C i regeringen men ska det kunna ske måste Löfven haka av Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt. Det är mer troligt att Löfven fortsätter regera med Miljöpartiet och gör upp om budgetarna med C och L. Vänsterpartiet får inte det inflytande man haft hittills.

Vänsterpartiet är stolt över det man lyckats åstadkomma under mandatperioden. Jonas Sjöstedt är aktiv på Twitter och vill ha ett regeringsstyre ”som lutar åt vänster.”

Det är svårt att se hur det ska gå till med en högerliberal som Annie Lööf som samarbetspartner. Lööf är inte av samma sort som Olof Johansson. Centerns lönesänkarpolitik i arbetsmarknadspolitiken kommer aldrig arbetarrörelsen acceptera. C och L står för en ultraliberal låt gå politik när det gäller vinster i välfärden.

Varken Centern, Liberalerna eller Socialdemokraterna ville på söndagen kommentera den nya talmansrundan som börjar på måndagen. Det är begripligt. De båda borgerliga partierna vill sannolikt inte strö mer salt i såren efter Alliansens och Kristerssons nederlag. Det finns förhoppningar att få liv i Alliansen igen senare denna mandatperiod.

Stefan Löfven står nu inför sitt livs svåraste förhandling för att kunna bilda en regering som håller i fyra år till.