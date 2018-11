”Lycka kan inte köpas på Black Friday”

Foto: Henrik Montgomery/TT

I dag är det åter dags för årets största köpfest, Black Friday, då butiker frestar med lockpriser på allt.

Varannan svensk förväntas använda sitt bankkort och släppa loss lusten att handla.

På nätet klickas det hem varor och butikerna är fyllda med folk.

Detta är en dag då affärsmännen räknar med att omsättningen kommer slå nya rekord. Det sista som världen behöver idag är fler frestande jippo för att få oss att köpa mer som vi inte behöver – bara för att det är billigt.

Att konsumera gör oss inte lyckligare. De saker som gör oss lyckliga kan inte köpas på Elgiganten. Black Friday stimulerar en köpkultur som är en av vår tids moderna samhälles största utmaning. Vi köper och slänger.

Men den meningen delas inte av alla. Det är väl bra att butikerna får tillfälle att tömma sina lager. Och många tycker det är en lysande möjlighet att fynda, rena välgörenheten. Den enda dagen på året då vi konsumenter kan göra en riktigt bra affär. Det är inte alltid sanningen.

När vi köper något kan vi känna oss lyckliga för en stund, men forskning och allt sunt förnuft visar att glädjen av konsumtionen är övergående och försvinner lika snabbt som den kommer. Och sannolikt köper vi mer än vad vi behöver. Och vet vi säkert om priset på de röda lapparna verkligen är lägre i dag?

Men det måste vara ödets ironi, att just i år infaller Black Friday på samma dag som En köpfri dag, den internationella Buy Nothing Day. Meningen är att man då aktivt ska ta ställning och välja att inte handla något alls under detta dygn.

Dessa kloka ord skrev en gång Astrid Lindgren: ”Vad som INTE är livets mening vet jag. Att samla pengar och prylar och grejer, att leva kändisliv och flina upp sej på damtidningarnas kändissidor, att vara så rädd för ensamhet och tystnad att man aldrig hinner i lugn och ro tänka efter: Vad gör jag med min korta stund på jorden?”

Till sist… lär klirret i handlarnas kassor i dag bli 6,5 miljarder kronor spår Svensk handel. Och Postnord räknar med att få hantera närmare en miljon paket.