Markering mot kemvapen

Foto: Hassan Ammar

Sedan första världskriget finns ett förbud mot användande av kemiska vapen. Det har hållits i 100 år med få undantag. Ett var av Irak på 80-talet, vilket väckte fördömanden i världen.

Sedan arabiska våren bröt ut för sju år sedan, och fällde diktatorer i Tunisien, Egypten och Libyen, har inbördeskrig rasar i Syrien. Antalet döda är 400 000. De skadade är också många. Flera miljoner är på flykt.

I Syrien har diktatorn Bashar al-Assad klarat att hålla sig vid makten trots ett utbrett motstånd mot hans brutala regim. Det motståndet är brokigt och omfattar grupperingar som har svårt att samarbeta eller är fiender.

I en frånvaro av makt i delar av Syrien och Irak växte en tid den Islamiska staten, IS, sig stark. IS använde brutalt våld och en extrem uttolkning av islam. Ett internationellt motstånd kom att utformas mot IS, utöver al-Assads regim.

Den begärde, och fick hjälp, av Ryssland militärt. Ryssland och föregångaren Sovjetunionen har historiska och starka band som allierade.

Ryssland har tillgång till en hamn i Syrien. I striderna mot IS kom Ryssland att attackera också andra grupper, motståndare mot al-Assads regim.

I dag är ryska vapen och militärer i nära samverkan med al-Assads regims styrkor i Syrien. IS är nedkämpat i hög grad, liksom till stor del den brokiga oppositionen, som av regimen och Ryssland beskrivs som terrorister.

I detta läge, det gynnsammaste för al-Assads regim sedan arabiska vårens utbrott, sker en våldsaktion med gas i stadsdelar utanför Damaskus. I dem har oppositionen (terroristerna enligt al-Assad) ett av få fästen. Gasattacken bedöms av de västliga stormakterna USA, Storbritannien och Frankrike, ha utförts av al-Assads regim. De gick till FN:s säkerhetsråd för att förmå det att agera mot den syriska regimen för dess användande av kemiska vapen, vilket USA och andra fann det vara belagt var ansvariga för kemvapenangreppet.

Ryssland motsatte sig med veto i säkerhetsrådet ett agerande av FN. I det läget gick de tre västliga stormakterna till attack med missiler mot mål i Syrien som hade koppling till framställning av kemiska vapen. Cirka 100 missiler användes av de tre länderna.

För USA och de andra två var det inte möjligt att låta ett användande av kemiska vapen gå ostraffat förbi. Men det hade varit bättre med en noggrannare utredning av fallet för att mer säkert bekräfta Syriens skuld för kemvapenanvändningen.

Det hade dock kunnat tolkas som svaghet från USA:s sida och en framgång för Ryssland, som sår tvivel i sakfrågan gällande sin allierade Syriens skuld.

Att USA, Storbritannien och Frankrike markerade militärt mot Syriens kemvapenanvändning (som de finner sig ha belägg för) är förståeligt. Principen om kemvapenförbud är viktig att uppehålla.

Men agerandet är inte försvarligt. För det innebar trots allt en attack mot en suverän stat, vilket strider mot internationell rätt.

Attacken kom att bli avgränsad, till ämnet kemiska vapen. Den var en engångsföreteelse. I alla fall om inte Syrien använder kemiska vapen igen.