Miljöpartiet i uppförsbacke

Miljöpartiet samlas till kongress i tre dagar i Västerås med start på fredagen. Det är ett parti som sliter i motvinden efter fyra år i en socialdemokratiskt ledd regering. Det är dags att göra bokslut över regeringsperioden.

Det finns kritiska röster som tycker partiet svikit sina ideal och tappat sin själ. Det finns andra som fått insikter i regerandets svåra konst. Att sitta i en regering och vara det mindre partiet i en koalition är sällan lätt. Det kostar på.

Det höjdes röster för ett år sedan att Miljöpartiet borde lämna regeringen. De rösterna har tystnat. Att bryta upp från en regering drygt tre månader före ett val är bara dumt. Språkrören med flera sitter lugnt kvar i båten. Det kommer bli besök av statsminister Stefan Löfven under kongressen. Om inte det sker är det högst anmärkningsvärt.

Miljöpartiet hör hemma på vänsterkanten. Partiet skulle aldrig kunna sätta sig i en regering ledd av Moderaterna och Ulf Kristersson. Max Andersson, som är miljöpartist och sitter i Europaparlamentet, konstaterar i en motion till kongressen att Miljöpartiet sakpolitiskt står närmast Vänsterpartiet.

Andersson tycker Vänsterpartiet är betydligt bättre än Centerpartiet för att göra Sverige mer grönt. Hans analys får sannolikt stort stöd i partiet och bland kongressombuden.

”Språkröret Gustav Fridolin kommer att mana till enighet och sammanhållning i en tuff tid för partiet under sitt öppningstal på fredagsförmiddagen.”

Regeringsfrågan kommer upp på kongressen och mycket pekar på att Miljöpartiet sätter in all kraft på att sitta kvar i riksdagen. Att sitta i en ny regering blir en öppen fråga. Max Andersson tycker inte heller att MP är ett mittenparti. Mittenpartierna L och C har gått högerut.

Stödet för Miljöpartiet har kraftigt minskat och kongressen måste bli en framgång om partiet ska hålla sig kvar i riksdagen nästa mandatperiod. Det är absolut inte läge för uppslitande svekdebatter inför öppen ridå i Västerås.

Språkröret Gustav Fridolin kommer att mana till enighet och sammanhållning i en tuff tid för partiet under sitt öppningstal på fredagsförmiddagen.

Det finns inga krav på att byta ut honom eller Isabella Lövin. Partiet bytte ut Åsa Romson under mandatperioden (2016). Det har inte påverkat opinionsläget för partiet till det bättre.

Ungdomsförbundet Grön ungdom efterlyser en mer radikal miljö- och klimatpolitik. Alla ungdomsförbund är mer radikala än sina moderpartier. Men det finns krav på att kraftigt höja flygskatten bland ombuden. Det kommer klimatminister Isabella Lövin att bromsa.

Att fler ledande miljöpartister varit statsråd för första gången innebär också nya erfarenheter. Partiet har trots bakslag och kompromisser också fått genomslag i regeringspolitiken. Ett näraliggande exempel är det tillfälliga uppehållstillstånden för ensamkommande flyktingungdomar.

Miljöpartiet har blivit regeringsdugligt.