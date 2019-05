Nya tag på kassan

Försäkringskassan har fått en ny generaldirektör. Han heter Nils Öberg och kommer från jobbet som chef för Kriminalvården. Regeringen och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S, hoppas nu på en förnyelse av Försäkringskassan.

Förnyelsen bygger på att svenska folket ska ha fullt förtroendet för kassan igen. Under årens lopp har det dykt upp besynnerliga sjukförsäkringsärenden med utslitna sjuka människor som fått nej till rätt till sjukpenning. Bilden har satts av en myndighet som agerar fyrkantigt och okänsligt i mötet med sköra människor.

Den förra generaldirektören Ann-Marie Begler fick lämna posten efter regeringens ingripande för drygt ett år sedan. Begler hävdar att hon tvingades bort av regeringen. Hon anser att orsaken till petningen var att Socialdemokraterna var rädd att förlora valet på grund av kassans stelbenta och hjärtlösa byråkrati. Naturligtvis har Annika Strandhäll tillbakavisat den kritiken.

Nu sätter Strandhäll och regeringen sina förhoppningar på att Nils Öberg ska återuppbygga förtroendet för kassan. Att det är skadat är ett faktum. Den kraftigt ökade ohälsan vid millennieskiftet är roten till Försäkringskassans problem. Den tidigare moderatledda alliansregeringen införde en så kallad ”rehabiliteringskedja” och en ”stupstock” i försäkringen.

Människors arbetsförmåga skulle prövas innan det kunde bli aktuellt med sjukpenning. I media dök det ena fallet efter det andra upp med sjuka människor som av olika anledningar inte klarade av att jobba. Människor med hälsoproblem överfördes ändå till Arbetsförmedlingen som arbetssökande.

Det blev ett ovärdigt bollande mellan de stora statliga myndigheterna av enskilda individer som riskerade bli fattiga och ännu skörare.

Den nya rödgröna regeringen satte upp ett mål om max 9,0 sjukpenningdagar per person och år till 2020. Det målet tolkades olika och orsakade förvirring. Inte minst skapade det oro hos folk som behövde hjälp hos Försäkringskassan. Självklart kan inte varje individ pressas in under ett planmål om 9,0 sjukpenningdagar.

Annika Strandhäll tar nu bort siffran och istället är målet mer flytande. Sjukfrånvaron ska vara ”långsiktigt stabil och låg.”

Det är bra att Försäkringskassan får en generaldirektör som vill bygga sitt ledarskap på samverkan med flera aktörer. Den stora akuta uppgiften är att kassan måste bli överens med Arbetsförmedlingen. Människor ska inte på nytt hamna mellan stolarna.

Tyvärr är inte Arbetsförmedlingen just nu i sin bästa form. Massuppsägningar och nedläggningar av kontor runt om i landet (tre stycken i Blekinge) har skapat stor förstämning bland personalen. Orsakerna till de våldsamma nedskärningarna är M/KD-budgeten med stöd av SD som riksdagen antog i december när Sverige bara hade en s-ledd övergångsregering.

Det blir inte lätt för Öberg att få upp en hängränna mellan de båda statliga stuprören, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Här har socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ett komplicerat arbete framför sig.

I det arbetet behöver också Centerpartiet och Liberalernas partiledare ta sitt ansvar. Centern har krävt att Arbetsförmedlingens generaldirektör ska sparkas.