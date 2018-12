Ointressant statsministerval

Först röstade högermajoriteten i riksdagen mot Löfven som statsminister, på fredag gör man det en andra gång. Alliansen är i upplösning men håller ihop när det gäller att säga nej till Stefan Löfven.

I nästa vecka (?) blir det en andra chans för Ulf Kristersson, M att bli statsminister. Ska Centerliberalerna rösta nej igen? Vem vet. Nästa år styrs Sverige av en högerbudget (KD och M med stöd av SD). De partierna kan tacka C och L för hjälpen.

Skattesänkningarna i högerbudgeten som klubbades på onsdagen kommer ligga fast även om statsministern heter Stefan Löfven. Socialdemokraterna har accepterat tidigare borgerliga jobbskatteavdrag när de väl införts. Att borgarna nu också vill sänka skatterna för pensionärerna är rimligt. Det sa borgarna nej till i åtta år i regeringsställning i strid med pensionärsorganisationerna.

Det var på den tiden Reinfeldt/Borg härskade i Alliansen. Duon hade ett järngrepp på de borgerliga blockpartierna under regeringsåren. Det har inte Ulf Kristersson, M. Han får nu en ny chans till att bli statsminister efter Centerns plötsliga u-sväng i måndags när Annie Lööf sa nej tack till Löfven, S.

På onsdagen publicerade Aftonbladet nyheten att Liberalerna var beredda att säga ja till Löfven i måndags - men partiet fick snabbt dra in sitt stöd eftersom Annie Lööf, C, säger nej till allt och alla som har realistiska möjligheter att leda en regering.

Till skillnad från Centern har det funnits en intern debatt och skilda åsikter i L om partiet ska släppa fram Löfven som statsminister. I Centern är det mest tyst.

Fredagens statsministeromröstning om Stefan Löfven ska fortsätta som statsminister blir en ointressant historia. Löfven finns inte ens på plats i riksdagshuset eftersom han ska medverka på ett EU-toppmöte. Den andre partiledaren som är frånvarande är Jimmie Åkesson, SD, som åker till Thailand med familjen.

Ingen seriös opinionsbildare/bedömare kan kritisera statsministern för att vara oseriös i regeringsbildningsprocessen. Det är Annie Lööf, C, som är en oseriös förhandlare med att ställa ultimativa krav.

På onsdagen röstade som väntat högerpartierna M och KD igenom sin budgetmotion med aktivt stöd av SD och passivt stöd av L och C. Därmed är allt prat hos Centerliberalerna om blocköverskridande samtal och överenskommelser uteslutna under lång tid framåt. Förtroendet hos Socialdemokraterna finns inte längre för C och L.

Om Centerliberalerna till slut släpper fram Ulf Kristersson, M, som statsminister med stöd av SD är definitivt alla broar brända över blockgränsen under lång tid. Skulle Centerliberalerna däremot säga nej till Ulf Kristersson, M, en andra gång blir det nyval vårvintern 2019. Vem som bär största skulden för det är Annie Lööf, C. Hon har bäddat för det själv.