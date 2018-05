Om hela landet ska leva krävs bättre infrastruktur

Alla vill ha öppna landskap i vårt avlånga land. Det är stort till ytan och glest befolkat. Ingen politiker eller parti är mot parollen ”Hela Sverige skall leva.”

Men det är inte lika lätt att leva upp till målet om en levande landsbygd. Ända sedan Sverige industrialiserades har urbaniseringen pågått. Med industrialiseringen följde också demokratiseringen av Sverige. För 100 år sedan beslöt socialdemokrater och liberaler att införa den allmänna och lika rösträtten. Sverige hade blivit ett mycket sämre land om denna avgörande reform genomförts i strid med förstakammarhögern.

Under efterkrigstiden växte strömmarna av människor in till städerna bort från landsbygden. Industrin skrek efter arbetskraft under rekordåren på 50- och 60-talen. Under 70-talet kom motreaktionen i form av den gröna vågen och med den en växande miljörörelse. Den vågen fångades upp av Centerpartiet som blev det borgerliga regeringsbärande partiet.

När vindarna vände på 80-talet till förmån för nyliberalismen avstannade kraven på att hela Sverige skulle leva. Med digitaliseringen vid millennieskiftet väcktes förhoppningar om en ny grön våg bort från klimathot och befolkningskoncentration till storstäderna. Bredband åt alla skulle naturligtvis också gälla för landsbygden. Verkligheten har varit att glesbygden fått vänta på bredbandsuppkopplingarna.

På söndagen avslutades Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik. Ett uttalande antogs som lyfte fram landsbygdens behov. Dessa behov har nedprioriteras under lång tid. Det har skapat ett kluvet land. Det krävs en ny politik för att hela Sverige säger landsbygdsriksdagen. Vad för slags ny politik är mer oklart.

För Blekinges del krävs bättre kommunikationer. Något som förenar alla partier och som bör sätta avtryck i valrörelsen. En god infrastruktur är en förutsättning för att hela landet och därmed Blekinge ska kunna leva.