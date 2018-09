S går in i oppositionsrollen i landstinget

När samtalen om en ny regering dog ut på fredagen fortsatte istället regeringsbildandet i kommunerna och i landstinget i Blekinge. På fredagen berättade landstingsstyrelsens ordförande Kalle Sandström, S, att han lämnar uppdraget i höst.

Att han inte fortsätter som landstingsråd kan verka naturligt efter en valförlust. Men han tänker inte bli oppositionsråd heller. Han stannar däremot kvar som ledamot i landstingsfullmäktige som också ska ansvara för den regionala utvecklingen.

I mitten av oktober ska den nya s-ledaren i landstinget/regionen väljas. Allting pekar på att det blir Christina Mattisson, S, som leder oppositionen i den nya fullmäktigeförsamlingen. Socialdemokratiska partiet går nu över till att bli ett oppositionsparti efter att ha suttit i ledningen av landstinget i 95 år.

Vid fredagens presskonferens med Kalle Sandström berättade han att han var pigg på att leda landstinget i ett blocköverskridande styre. Men L och C väljer att hålla på blockpolitiken och Alliansen. Det är ännu inte klart hur den nya politiska organisationen ska se ut. Ska de fyra borgerliga gruppledarna bli deltids- och/eller heltidsarvoderade politiker betyder det att den politiska organisationen växer.

När landstinget tvingas spara pengar är det orimligt att den politiska sektorn ska sätta på sig spenderbyxorna. Än så länge har inte det nya minoritetsstyret med Alexander Wendt, M, i spetsen berättat hur de vill forma den politiska organisationen. Kalle Sandström har sökt Alexander Wendt utan att lyckas så här långt. Det är anmärkningsvärt.

Socialdemokratiska partiet får ställa om sig i en ny oppositionsroll som den inte haft förut under nästan hundra år. Men omställningen för de borgerliga torde bli ännu större. Att sitta i opposition är alltid lättare. Hittills har borgerligheten presenterar sex vallöften till okända merkostnader. Det är inte uteslutet att borgarna måste höja skatten för att klara sina löften.

Socialdemokratiska partiet och Vänsterpartiet kommer att lägga röda skuggbudgetar. Det är möjligt att SD under mandatperioden kommer rösta på en röd budget när den egna SD-budgeten har fallit. SD är och förblir ett högerpopulistiskt främlingsfientligt parti. Ingen ska tro att SD blir någon slags dörrmatta åt borgerligheten. Kalle Sandström upprepar den självklara slutsatsen att SD:s 12 mandat också ska räknas in när besluten fattas. Borgerligheten räknar med att SD ska lägga ned sina röster under fyra år.

Med tanke på att Kalle Sandström är drygt 60 år var det också rimligt att han denna mandatperiod ger plats till någon yngre politiker att bli ny ordförande i landstinget hösten 2022.

På fredagen blev det också offentligt att den gamla koalitionen mellan S, C och L fortsätter att styra i Karlskrona. Moderatledaren Camilla Brunsbergs dröm att få liv i Alliansen misslyckades. Centern och Liberalerna gjorde rätt som undvek att sitta i ett borgerligt minoritetsstyre som stod och föll med SD.

Visserligen styr de tre partierna också i minoritet med 35 mandat. Oppositionen har 40 mandat. Men det är politiskt omöjligt att M, KD, V, MP och SD skulle gå ihop för att fälla de tre samarbetspartiernas budget. Glöm det.

Sandra Bizzozero blir ny stark kvinna i ledningen för Karlskrona. Kommunen växer i befolkning, det byggs och investeras. En lågkonjunktur väntar runt hörnet under mandatperioden. De tre styrande politikerna i Röda stugan känner varandra väl och personkemin fungerar bra. Det bådar gott.