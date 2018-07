S störst och SD går om M

Foto: Erik Mårtensson/TT

Det är nära valet, men det publiceras få mätningar om väljarnas partisympatier. När valdagen nu är en vecka tidigare än vanligt och skogsbränderna reser funderingar om väljarna har påverkats kan mätningar vara intressanta.

Skop kom med en nyligen, med 1 200 tillfrågade. Mätperioden var en månad och med de äldsta intervjuerna från runt midsommar. Mandaten är beräknade av mig.

Vad gäller Moderaterna bekräftas det andra mätningar mätt: en minskning.

I Skop får M 19,2 procent. Det är som i Ipsos mätning i juni.

Partiet backar senaste månaden med 3,7 procentenheter i Skop.

Vore detta valresultat skulle det vara en stor tillbakagång för M, till näst sämst på 30 år.

Hur små kan M bli och ändå vara tänkbar regeringsbildare, för bara sitt parti eller en alliansregering?

Ulf Kristerssons parti skulle tappa tio mandat, till 74. Förr när M tappat så mycket, som Ulf Adelsohn 1985, sågs det som en stor förlust och partiledaren avgick året efter.

Liberalerna får under fem procent. Det skulle ge partiet det näst sämsta valresultat på 116 år. Liberalerna har flugit under radarn gällande hur dåligt det går. Debattörer som står L nära åsiktsmässigt vill inte ta in att partiet är på väg ur riksdagen. Oförändrat 19 mandat är svagt presterat av Jan Björklunds parti.

Centerpartiet får var tionde väljares röst. Det skulle ge 17 nya mandat till totalt 39. Annie Lööfs valstuga är den gladaste i allianslägret. Men vad hjälper det då det råder deprimerande stämning i de tre andra, särskilt hos Kristdemokraterna.

Med 3,3 procent skulle Ebba Busch Thors parti åka ur riksdagen.

S är en tiondels procentenhet från 26. Nivån är låg, men inte så låg som de 24 procent Ipsos uppmätte i maj som skakade om partiet.

Med 99 mandat skulle partiet vara riksdagens största, även om det vore 14 färre än i dagens riksdag.

Stefan Löfven ska inte räknas bort som fortsatt statsminister. Sveriges ekonomi har aldrig varit bättre, så utsikterna borde vara goda att han omväljs.

Vänsterpartiet blir fjärde största parti med över tio procent. Det skulle nästan fördubbla mandaten, från 21 till 39.

Antagligen tar Jonas Sjöstedts parti väljare från S och MP, men även från Feministiskt initiativ, Fi. Fi får knappt en procent mot drygt tre procent 2014.

Miljöpartiet med 3,5 procent åker ur riksdagen. Om skogsbränderna gynnat partiet får framtiden visa.

SD skulle få drygt var femte väljares stöd. Det vore en stor valframgång. Det skulle ge Jimmie Åkessons parti 30 nya mandat, till 79. Det vore fem fler än M och gör SD till näst största parti.

Om det ger inflytande återstår att se, men är inte säkert. Det har funnits borgerliga partier som varit så stora. Men om S haft majoritet har det inte gett dem inflytande.

De rödgröna partierna är större än alliansens partier, räknat på alla partier i vardera block och på de som kommer in i riksdagen.

Att alliansen ligger två procentenheter under sitt låga valresultat 2014 när S är svaga vittnar om att alliansen har problem att vinna väljare, ens alla som röstade på dem 2014.