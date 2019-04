Sabuni Liberalernas räddare?

Mycket pekar på att det krisande partiet Liberalerna väljer Nyamko Sabuni 28 juni till ny partiledare efter Jan Björklund. Hon meddelade sin kandidatur på torsdagen i medlemstidningen Nu.

I en lång artikel gör hon en analys av partiets kris och splittring. Hon tycker partiet haft en för smal framtoning under Jan Björklunds ledarskap. Det har varit för ensidigt att bara driva frågor som rör skola, EU och värnskatt.

En gång i tiden tillhörde Liberalerna (förut Folkpartiet) den borgerliga vänstern. Det hörs lite om socialliberalism i dagens liberala parti. Det skulle i så fall vara Bengt Westerberg. Själv tycker Sabuni att hon tillhör ”mittenfåran” i partiet. Men vad denna mittenfåra innebär i konkret sakpolitik berättar inte partiledarkandidaten i sin artikel i medlemstidningen.

Hon slår fast att Januariavtalet ska gälla med den s-ledda regeringen. Något annat kan hon knappast sägas några månader efter att Januariavtalet ingicks. När hon blir vald i sommar tänker hon försvara avtalet under hela mandatperioden. Det är knappast troligt att den mer motvillige Erik Ullenhag vill ställa upp som kandidat. Sabuni vill verkligen bli partiledare och är beredd att ge järnet.

Under valåret 2022 vill hon återupprätta Alliansen igen. Hur det ska gå till är svårbegripligt. Broarna är brända med Moderaterna och KD under denna mandatperiod. Sabuni fortsätter det borgerliga gnället om det långa maktinnehavet hos Socialdemokraterna. Ska det bli en ny borgerlig statsminister 2022 måste det finnas en Allians, enligt Saubuni. Det betyder en borgerlig regering som får stöd av SD eller en borgerlig majoritetsregering.

Uppenbarligen vill Nyamko Sabuni vara borgerlig samarbetsingenjör under slutet av denna mandatperiod. Men innan dess ska fler liberaler synas i debatten med fler frågor. Sabuni är inte främmande för att förhandla med Sverigedemokraterna i riksdagens utskott om det finns förutsättningar för det. Hon nämner högermajoriteten för återinförande av ordningsbetyg i skolan.

Det finns säkert fler enskilda frågor där SD och borgerligheten kan finna varandra men det kan knappast vara några tyngre förslag eftersom Januariavtalet ligger fast. Samtidigt konstaterar Saubuni helt riktigt att SD:s huvudfiende är liberalismen. Att ett liberalt parti ska befatta sig med sin dödsfiende i riksdagens utskott är svårt att förstå.

Är det viktigare att får bort Socialdemokraterna från regeringsmakten eller är det viktigare att hålla borta antiliberala SD från makt och inflytande? Den besvärliga frågan kommer förfölja Sabuni under hennes partiledartid.

Just nu behöver partiet räddas av ett nytt ledarskap. KD låg under lång tid under riksdagsspärren men lyfte rejält av sin partiledare i valrörelsen. Liberalerna drömmer säkert att Nyamko Sabuni kan göra samma sak för sitt parti när det drar ihop sig till valrörelse.