Sunnateatern vår stolthet

Sunnadalskolans teater Sunnateatern är skolans starkaste varumärke. Utan Sunnateatern hade kanske inte Sunnadalskolan existerat i dag. Det är en invandrartät skola som ligger precis intill Blekinges största bostadsområde, Kungsmarken.

Det är ett segregerat område med en stor andel boende som inte är födda i Sverige. Omkringliggande villaområden är i samma grad segregerade områden med en stor andel svenskfödda villaägare.

Sunnadalskolan har varit ifrågasatt under många år. Men det finns inget parti idag som offentligt driver kravet att skolan ska läggas ned. Det finns många lovvärda projekt på skolan och lärarna är tillsammans med eleverna engagerade för att skolan ska utvecklas och eleverna ska klara sin skolgång.

Varje år sedan 19 år tillbaka arbetar eleverna på skolan med sin teater, Sunnateatern. På onsdagen var det premiär för årets föreställning ”Nit och redlighet.” Som vanligt fick teaterbesökarna (i Sparresalen) se en föreställning med ungdomar som är stolta och glada över att spela teater. Alla elever är indragna i teaterarbetet som starta med manusskrivande på höstterminen. Ingen lämnas utanför i teaterarbetets olika delar.

Under ett år fick Sunnateatern ställa in en föreställning på grund av kommunens sjabbel med pengar till skolan. Det var under den borgerliga och miljöpartistiska Femklövern som skolledningen på Sunnadalskolan nödgades stoppa teatern på grund av penningbrist. Det blev arga protester och stöduttalanden för teaterns fortsatta existens och de borgerliga kommunalråden tvingades lösa finansieringsproblemet på ett nytt sätt.

Det är ingen politiker/parti som efter det uppehållet ifrågasätter Sunnateaterns existensberättigande. Inte ens SD hör av sig.

När årets premiär var över på onsdagseftermiddagen var det dags för tre betydelsefulla personer att tacka för sig. Läraren och producenten Peter Skogsberg, regissören Lenny Mostberg och scenografen Conny Person fick varma applåder, blomster och tacktal för sina insatser. En ny ledning för Sunnateatern tillträder med Anna Johansson och Dimitri Latorre. De är lika besjälade som de avgående herrarna över att teatern ska fortsätta för framtida elever.

Vid varje tillfälle före föreställningarna delas program ut till teaterbesökarna. I förordet i årets häfte skriver Skogsberg, Mostberg och Persson om fördomarna mot Sunnadalskolan. Det är både sorgligt och provocerande att människor utanför Mellanstaden med Kungsmarken och Sunnadalskolan har så många förutfattade och kränkande åsikter om människorna som bor och verkar där.

Förordet är ett inlägg i debatten om skolsegregation, bostadssegregation och ett försvar av skolan. Teaterledning konstaterar följande: ”Sunnadalskolan fick inte en enda anmärkning vid skolinspektionens granskning hösten 2018.”. Skolan deltar i internationella samverkansprojekt. Det vittnar om skolans kvalité. Teaterledningen går i programhäftet i polemik mot BLT:s ledarsida som i höstas ville lägga ned Sunnadalskolan.

Sydöstran har på ledarplats alltid försvarat Sunnateaterns och därmed Sunnadalskolans existensberättigande. Det kommer vi fortsätta med. Peter Skogsberg, Lenny Mostberg och Conny Persson med rektor Jessica Berg, lärare och elever på Sunnadalskolan har återigen gjort en bra insats för integrationen i Karlskrona.

De och hela Karlskrona kan vara stolta över Sunnateatern.