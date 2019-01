Undrar vad Aretha Franklin tänkte på sin dödsbädd

Det är mitten av 60-talet, medborgarrättsrörelsen börjar kräva samma rättigheter som de vita. Detta blir ett turbulent decennium i USA präglad av förändring.

I denna epok så får hon sitt musikaliska genomslag. Hon är tolv år när hon får sitt första barn, och tvåbarnsmamma vid fjorton år. Kanske kändes allt uppgivet eller visste Aretha Franklin redan då att hon skulle ta världen med häpnad.

Det var inte lätt som svart kvinna att få plats, musikbranschen bestod av bedrägeri och strukturer som ensidigt gynnar män. När Aretha uppträdde så hade hon med sin handväska på scen, oftast på sin flygel där hon alltid kunde se den - i handväskan fanns hennes lön som hon krävde innan spelningen ens börjat.

Det har blivit en metafor för de bluffar som framför allt svarta kunde utsättas för. En begåvad artist som vi alla har sjungit med, men ändå så mycket mer. Hon var också en färgstark ikon och inspiration för svarta såväl kvinnor, i en värld av diskriminering och orättvisa så blir hon ett levande bevis på att förtryckta också kan.

År 2009 uppträder Aretha när Obama svors in till president. Det var så sagolikt att se, två svarta personer med en historia av förtryck som nu på varsitt håll förverkligar sig själva och däremellan ett helt land under utveckling. Var det kanske denna påminnelse som fick Obama att brista i tårar under hennes uppträdande?

Aretha hann slå hål i inrotade vanföreställningar och var med att göra världen något mer jämställd och rättvis. Hennes sista år bestod av inställda konserter och tid på sjukhus, jag undrar vad hon tänkte på sin dödsbädd strax innan tiden runnit ut.

Hur kändes det i ensamheten att titta tillbaka på sitt liv, från en tid där svarta inte ansågs vara människor till att få uppleva att en svart person kan bli president. För att senare se hur klockan vrids tillbaka. Då en man fylld av hat mot minoriteter och objektifiering av kvinnor rider på en våg av populism in i Vita huset.